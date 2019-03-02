FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1287

_new-rena :

primeri okudun mu?

git gör, özellikle senin için)

Sensei nerede? O zaten %40 işaretine bakıyor...

Bir ya da iki haftalığına içeri girmezsem ve ortalık karışırsa, ONU takip etmiyor musunuz?

 

İşte biraz acil tahmin

 

Buradan da satın alabilirsiniz

 
ulaşıldı Nasıl bilmiyorum ama yanıldığımı kabul ediyorum. Bu bir demo mu?
Şimdiye kadar Evet. Programı kutudan çıkardım. Şimdi eziyet edeceğim, belki mantıklı bir şey işe yarar.
stranger :

Sensei nerede ? O zaten %40 işaretine bakıyor...

Bir ya da iki haftalığına içeri girmezsem ve ortalık karışırsa, ONU takip etmiyor musunuz?

sanırım yine birileri nallandı...
Beyler, destek yakında gelecek. Kimin düşünceleri var?

//Toplanan 0.8380 Euro değil mi?

 
1.0424 sürece
 
Başka bir başarısızlık mı?
 
Kukla, piç - yine burnundan gidiyor

Ya da İtalya'daki haberler komik geldi
