FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1283
Kafa, kafayı aldatmanın tamamen kârsız olacağı koşullar yaratmalıdır!
Son ağaçkakan kendini aldatabilir, ancak birçoğu var.
Yeşil seviyeyi (1.0640) geçerken. Sanırım bir satın alma girişi.
Yani mesele şu ki, kimse kimseden güven istemez ve kimseye hiçbir şey teklif etmez. Kafanıza güvenmeniz gerekiyor. Ve bu tür düşüncelerle beton müdahale etmeye çalışır)
Ve neden yeşil bölgeyi geçmeden önce alışveriş yapmıyorsunuz?
Son zamanlarda beni opsiyonlara ve vadeli işlem piyasalarına yönlendirmeye çalışıyorlar ve bundan hoşlanmıyorum. Yani kulaktan kulağa öğüt veriyorlar, sonra biri diğerine, sonra üçüncüsü spam ile uykuya dalıyor, kısacası cezbediyorlar.
Elbette bahisçi olarak tasarlanmış bir DC'ye 10.000 dolar atın. Ayrıca, mücbir sebep hallerinde ofisin paradan sorumlu olmadığını kendiniz imzalıyorsunuz. Ağaçkakanın mantıksal eylemi. Sonra yazıyorlar, forex dolandırıcılığı gibi bir video çekiyorlar. Eh, ve burada forex Ağaçkakan kendisi ise.
Bu 10 parçadan bir şey kazandılar mı?) Özellikle forex demek istemedim, etrafa bakın, sokağa çıkın ve dinleyin, Papuaların %99'u.
Neden kimse beni baştan çıkarmıyor ?
teşekkür ederim, seyreltilmiş) telefonum, aradıkları anlamda yalnızca bu türlerde çalışır)
en havalı bahane benim gibi bir pipser))))) bu telefonu hemen kapatmak, yoksa bir saat ara verirler de onlar için çalışırsın)
Geçerken, bir figür (kafa-omuzlar), yani beşinci dalganın sonu alırsınız. Fiyatın yeşil çizgiyi geçmediği durumlarda, henüz bitmedi ve neden önceden satın alın.