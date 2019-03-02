FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1707

Vizard_ :

Bu filtre... aynı algoritmaya sahipsiniz... ve değişiyor...

İşte filtre değişimi...

Sadece nasıl pişirdiğini merak ediyorum ... ben de sordum ... her şey eskisi gibi, prensipte ...

Ve Öğretmen ... alırsa ... birkaç bip fiyatının neden "hesaplanan" değere ulaşmayabileceğini anlayacaktır ...

cevaplar için teşekkürler...


İlginç bir konu tartışılıyor.

Sihirbaz ... Zor değilse - bana açıkla.
Kişisel olarak mümkündür.
Teşekkür ederim!
 
stranger :

Herkesin ona ihtiyacı var)))

Herkese aspirinin ne olduğunu öğretti. )))


 
Kesin olan bir şey var - Audi'nin düşmesi bekleniyor, sterlin yükselmesi bekleniyor ve eurodan parite bekleniyor. Yeşil faiz artırımı bekliyor. Gördüğümüz gibi, bekledikleri esasen önemsizdir - her zaman ters yöne gider.
 
Pekala, kafanın arkası, düşüncelerin neler?)))
 
stranger :
Pekala, kafanın arkası, düşüncelerin neler?)))

oduncu balta attı

Gandalf asasını fırlattı

efsane tavsiyesi yayınlanmadı

çünkü izin günü

 
Pound yolda satın almaya çalışın. hafta.

 
stranger :
Pekala, kafanın arkası, düşüncelerin neler?)))
Merhaba tatlım )
1.0825'te, 1.1450'de de düşünceler vardı.
Sıradaki yer bence. (Sanırım).
(1.1137) arasında bir şey olabilir - ancak bu, parmaklar ve bezelyeler için bir tahmindir.
teşekkür etmek!
 
tuma88 :
Merhaba tatlım )
1.0825'te, 1.1450'de de düşünceler vardı.
Sıradaki yer bence. (Sanırım).
(1.1137) arasında bir şey olabilir - ancak bu, parmaklar ve bezelyeler için bir tahmindir.
teşekkür etmek!
Oğlum, üç hafta dinlenin, sinirlerinizi ve paranızı koruyun)
 
cehennem! Senin için bir darbe uydurdum. Eğer birileri benim gönderilerimi takip ediyorsa, saçmalık tabii ki tepeden bir çıkış yolu sözü verdi. Bir efsane gibi üç incir için oturabilirsin, ama aşağı, kahretsin, aşağı.
 

acele edelim acele etme...


