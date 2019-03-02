FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1281
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu konuyu kimseyle konuşmayacağım."
"yabancı :
Bu konuyu kimseyle konuşmayacağım."
"Diskler" hakkında konuşalım, sadece sigara içmeye gidin)))
Hiç kimseye öğretmedim, ağ ekibinize hiçbir şey sormadım!
Bazen küçük zaman dilimleri için tahminler yayınlarım (H1, H4) - Hakkım var.
Hiç kimseye öğretmedim, ağ ekibinize hiçbir şey sormadım!
Bazen küçük zaman dilimleri için tahminler yayınlarım (H1, H4) - Hakkım var.
... 45'ten geri alacaklar, daha aşağı inmelerine izin vermeleri pek mümkün değil ...
43'ün biraz altına düşme seçeneği var..
mevcut bölge +-20'ye dayanabiliyorsa, bir sonraki bölge 4480+-10 civarında olacaktır.
"Diskler" hakkında konuşalım, sadece sigara içmeye gidin)))
İlk dalga - ilk disk
İkinci dalga - ikinci disk
Üçüncü dalga - üçüncü disk vb.
En ilginç...
Diskler üçten 21'e kadar olabilir
Rena, burası teklif raporlarının sitesi. Sterlin hemen hemen tüm hareketlerini size noktaya kadar gösterdim, euro daha azdır çünkü ben onunla daha az uğraştım ama burada hiçbir şey konuşulmadığı için sadece birbirinize beyin yıkamak ve "nasıl", "neden" gibi aptalca sorular sormak. , "neden" , onlara hala bir cevap olmayacağını bilerek, o zaman buraya bir şeyler yazmanın veya okumanın anlamsız olduğunu düşünüyorum.
Tünaydın! Seçenekler hakkında fikrimi yazmak istiyorum! Şimdilik, benim için, örneğin, bu en spesifik analiz türüdür (eğer öyle diyebilirsem), ben bir programcı değilim, bir matematikçi değilim /// Daha önce, bir rulet gibi bir falcılık vardı. ben ve büyük riskler ///// belirli bir sayı yoktu ve dürüst olmak gerekirse, duygusal olarak gergindi! Tabii ki, analiz henüz yüzde 100 çalışmıyor, ancak bu (büyük olasılıkla) sadece benim için, yakın zamanda kullanmaya başladığımdan beri! Kısacası, işe yarıyor! Ve sunucunun bir yerde ormanda kayıtlı olması elbette endişe vericidir, ancak prensipte, çalışırsa, ormanın veya şehrin neresinde fark nedir (bazı sebepler olmalı)))))
Hey)
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12408393&viewfull=1#post12408393
43'ün biraz altına düşme seçeneği var..
mevcut bölge +-20'ye dayanabiliyorsa, bir sonraki bölge 4480+-10 civarında olacaktır.
43'ün altında şimdi hiçbir şey görmüyorum, şimdiye kadar 4914-25 hedefleriyle, “dip” 4480, 4426 ile satın alıyorum.
Evde değil, belki akşamları euroyu yatırırdım.
MESİH YÜKSELDİ! Ortodoks!