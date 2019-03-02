FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1282
Gerçekten diriliş!!!
Tünaydın! Seçenekler hakkında fikrimi yazmak istiyorum! Şimdilik, benim için, örneğin, bu en spesifik analiz türüdür (eğer öyle diyebilirsem), ben bir programcı değilim, bir matematikçi değilim /// Daha önce, bir rulet gibi bir falcılık vardı. ben ve büyük riskler ///// belirli bir sayı yoktu ve dürüst olmak gerekirse, duygusal olarak gergindi! Tabii ki, analiz henüz yüzde 100 çalışmıyor, ancak bu (büyük olasılıkla) sadece benim için, yakın zamanda kullanmaya başladığımdan beri! Kısacası, işe yarıyor! Ve sunucunun bir yerde ormanda kayıtlı olması elbette endişe vericidir, ancak prensipte, çalışırsa, ormanın veya şehrin neresinde fark nedir (bazı sebepler olmalı)))))
MESİH YÜKSELDİ! Ortodoks!
Neden bilmiyorum ama hem türev piyasasına hem de opsiyonlara güvenim yok, bence bunların hepsi bir aldatmaca .
Gerçekten dirilt! İyi tatiller!
Hayır, bu bir aldatmaca değil. Öyle bir oyun ki...
Birini aramak! Kedi, fare de fare çırpınırken onun sadece oyun oynadığını söylüyor.
Neden bilmiyorum ama hem türev piyasasına hem de opsiyonlara güvenim yok, bence bunların hepsi bir aldatmaca .
Yani mesele şu ki, kimse kimseden güven istemez ve kimseye hiçbir şey teklif etmez. Kafanıza güvenmeniz gerekiyor.