FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1280
güç nerede? .515 atladı, ama lop sözü verildi .... geri alındı, satışları artırdı ... sinir krizi yok
Yani size üç hafta önce söylendi - 45'ten sonra ödeyecekler, daha düşük olmalarına izin vermeleri pek mümkün değil, o yüzden bir düşünün.
Asılsız olmamak için https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1209#comment_1458372
Bu konuyu kimseyle konuşmayacağım.
Kimse bir şey vaat etmedi. Veriler her gün değişir. Bunu da takip etmelisiniz. Oku, analiz et, say. Karar günde bir kez verilir.
Ve tahmini üç hafta önce açıklanan verilere göre .55'e hareket bekliyordunuz. Böyle bir eleştiriyle halka açılmak komik değil mi? )))
Adler haklı! tahmin uzaktan yapılır, min. D1'de düzeltmeler kurgudur (ama olabilir). Her gün tırtıl için, bugünün - dünün tırtıl fiyatları. (pip olarak çıkıyor - sizin için mutlu!)
Bir diğeri. Hedefler birkaç rakam olduğu için sonuçlar hatalı. )) Ve herkesin kendi gerçeği olduğu gerçeği, buna katılıyorum, tartışmıyorum. ;)
Merhaba Şaman) 4-5 incir çekirdekliyse ben de mutluyum)
Ve konuyla ilgili hiçbir şey olmayacak, bu yüzden herkes uyur, sigara içer, kutlar, ilgi alanlarına göre, kısaca)))
sopa geri tepme: