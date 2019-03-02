FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1270

mmmoguschiy :
Ochepyatka)) 1.074. Seçenek seviyeleri artık tam olarak daha yüksek
Düşünüyorum da dönüş iptal oldu düşüş devam edecek
 

satışı kapat

 
_new-rena :
mümkün, ancak henüz hiç kimse beynin indükleyicilere çıkarılmasını iptal etmedi ve sadece mevduatı azaltmanın düzgün süreci için değil
Doğru!!!
 
Alexey :
Düşünüyorum da dönüş iptal oldu düşüş devam edecek
Önkoşullar? Sebepler?
 
Speculator_ :

satışı kapat

aferin!!!
Speculator_ :

Satmak

Efendim dün sattınız mı yoksa kafam mı karıştı?
 
mmmoguschiy :
Önkoşullar? Sebepler?

Tek kelime etmek istemiyor musun?

o duygu ne

 
_new-rena :
Efendim dün sattınız mı yoksa kafam mı karıştı?
Uyumadan önce her şeyi kapatın
 
Alexey :
Tek kelime etmek istemiyor musun?
Hayır
Audi'yi gerçekten dört gözle bekliyorum. şu anda ne olacak - kimin tahmini var?
