iIDLERr :
Ben bir matematikçiyim , programcı değil. portakallı domuz gibi) programı oğlum ayarlar.

d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt

d/dt(EURUSD-GBPUSD)=d/dt(EURGBP)

EURUSD-GBPUSD=EURGBP

kahrolası matematik!!!!!

 
Nestradamus :

Ey ep!!!
mmmoguschiy :
Ey ep!!!

)))

Şahsen ben yukarıdan aşağıya gitmedim, tam tersi çünkü. sağ kısım sadece üstten)

 
Nestradamus :

diskler)))))))))
 

Saf Perşembe!

Almadan önce tek bir çip yok...


 

Nestradamus

ben de cevapladım, pofik tahkim, sorun ne?

 
ilginç euro 1.1'e dönecek
 
neyron :
dediler - 1.3))
 
iIDLERr :

Nestradamus

ben de cevapladım, pofik tahkim, sorun ne?

Yani, Renovskaya formülünü gerçekten beğendim, ama bunu takdir etmedin ...
Nestradamus :
Yani, Renovskaya formülünü gerçekten beğendim, ama bunu takdir etmedin ...
Gösterge hazır - EURGBP tablosu , bahsettiğim şey bu....
