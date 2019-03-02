FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1696

Yeni yorum
 
iIDLERr :
parite... şimdilik...
Büyükanne referandum yılını açıkladı...

Burası İskoçya değil ... kampanyayı patlatacaklar ...

http://www.aif.ru/politics/world/elizaveta_ii_referendum_o_vyhode_britanii_iz_es_proydet_do_konca_2017_goda

Королева пообещала британцам референдум о выходе из ЕС до конца 2017 года
Королева пообещала британцам референдум о выходе из ЕС до конца 2017 года
  • 2015.05.28
  • www.aif.ru
Москва, 27 мая - АиФ-Москва. Великобритания проведет референдум о выходе страны из ЕС до конца 2017 года, сообщает РИА Новости. По словам английской королевы Елизаветы II, страна также проведет переговоры о членстве в ЕС с тем, чтобы он служил интересам всех членов.  25 мая правительство страны опубликовало список лиц, которые смогут принять...
 
iIDLERr :
parite... şimdilik...
sabah 1 Rusya'da uzman değil miydin? =))
 
iIDLERr :
parite... şimdilik...

Peki, nereye tırmandın, yaşlı piç)))

[Silindi]  

iyi (= kimyagerin gününden geldi ve bir kez daha baykuşun 6 çift çekmediğinden emin oldu (=

3 çift olmak üzere iki sayı yapmak zorundasınız =)

 
Roman Busarov :

kuyu (= kimyagerin gününden geldi ve bir kez daha baykuşun 6 çift çekmediğinden emin oldu (=

3 çift olmak üzere iki sayı yapmak zorundasınız =)

kimyager misin O zaman tebriklerimi kabul et, meslektaşım!
[Silindi]  
lactone :
kimyager misin O zaman tebriklerimi kabul et, meslektaşım!
sana da iyi bayramlar =)
 
iIDLERr :
merhaba beni hatırlayan varsa Enka son zirveye sahip. civanperçemi sapları üzerinde zaten tahmin edildi ve Philadelphia kahini umursamıyor. hafta sonları, kaplumbağa kabuğundaki çatlakları ve sapın altında bir soros ile bir yıl boyunca şortları kontrol edin.

Hey! tirelerim Soros'a inanmıyor...

 
iIDLERr :
merhaba beni hatırlayan varsa Enka son zirveye sahip. civanperçemi sapları üzerinde zaten tahmin edildi ve Philadelphia kahini umursamıyor. hafta sonları, kaplumbağa kabuğundaki çatlakları ve sapın altında bir soros ile bir yıl boyunca şortları kontrol edin.

bazı burjuva analistleri, dolar-yen çiftindeki 30 yıllık düşüş eğiliminin tersine çevrilmesi gibi 128'den bile önce düşeceğine inanıyor

yoksa eurodan mı bahsediyorsun? Yahudilerden Nostradamus size cevap veriyor

 
Roman Busarov :

iyi (= kimyagerin gününden geldi ve bir kez daha baykuşun 6 çift çekmediğinden emin oldu (=

3 çift olmak üzere iki sayı yapmak zorundasınız =)

baykuş nedir -- ? yumuşak viterbi kod çözücü?)))))))
 
Lesorub :

Apaçık...

bu kötü insanlar lezzetli satışlar yaptı

beyin dur...


ve ben bu lanet ve yen sıçramasıyla bayıldım - boo'nun başlarında geçti
1...168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703...2119
Yeni yorum