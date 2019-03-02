FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1696
parite... şimdilik...
Burası İskoçya değil ... kampanyayı patlatacaklar ...
http://www.aif.ru/politics/world/elizaveta_ii_referendum_o_vyhode_britanii_iz_es_proydet_do_konca_2017_goda
Peki, nereye tırmandın, yaşlı piç)))
iyi (= kimyagerin gününden geldi ve bir kez daha baykuşun 6 çift çekmediğinden emin oldu (=
3 çift olmak üzere iki sayı yapmak zorundasınız =)
kimyager misin O zaman tebriklerimi kabul et, meslektaşım!
merhaba beni hatırlayan varsa Enka son zirveye sahip. civanperçemi sapları üzerinde zaten tahmin edildi ve Philadelphia kahini umursamıyor. hafta sonları, kaplumbağa kabuğundaki çatlakları ve sapın altında bir soros ile bir yıl boyunca şortları kontrol edin.
Hey! tirelerim Soros'a inanmıyor...
merhaba beni hatırlayan varsa Enka son zirveye sahip. civanperçemi sapları üzerinde zaten tahmin edildi ve Philadelphia kahini umursamıyor. hafta sonları, kaplumbağa kabuğundaki çatlakları ve sapın altında bir soros ile bir yıl boyunca şortları kontrol edin.
bazı burjuva analistleri, dolar-yen çiftindeki 30 yıllık düşüş eğiliminin tersine çevrilmesi gibi 128'den bile önce düşeceğine inanıyor
yoksa eurodan mı bahsediyorsun? Yahudilerden Nostradamus size cevap veriyor
Apaçık...
bu kötü insanlar lezzetli satışlar yaptı
beyin dur...