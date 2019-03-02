FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1693

Vizard_ :
Ugara)))
Peki, bir fotokopi makinesi alın ... ve patronu bilim yoğun ve modaya uygun kelimelerle kulakların üzerinden geçirin ...
Büyük Veri gibi ... Ücretli kaynaklardan büyük verileri sürüklerim ve süper kandırma işlemi yaparım)))
Birkaç K'lık normal bir fiyat etiketi alın ... birine tutunun ... ve Efsanenin yanı sıra ...
LV'yi ikiye bölün ... Ve yerinde çalışın ve kormanda fazladan bir kuruş ...
Neden Rus chtol olmasın ... sana öğretsin))) Efsane ... bir müşterin var)))
Ve bir baskınla ... normal bir bot yapamazsınız ...

o kim?

normal bot...


 
Zogman :

serin ! Tebrikler !

düşene kadar sadece bir şey evra

ve acele et:


 
Lesorub :

o kim? normal çizmeler...

Şey... yine Sensei'yi ayakkabısız bıraktılar)))
 
Lesorub :

ve acele et:


pound düştü

Evra muhtemelen onu takip edecek

 
Vizard_ :
Şey... yine Sensei'yi ayakkabısız bıraktılar)))
hayır, o zaman benim (tahtakuruları ezmek için ...)
 
Zogman :

pound düştü

Evra muhtemelen onu takip edecek

audi güzel arabadır...
 
Zogman :

pound düştü

Evra muhtemelen onu takip edecek

euro düşmeye başladı
 
Zogman :
euro düşmeye başladı
belki bir düzeltmeden bir düzeltmedir
 
Zogman :
koymak
Kahretsin, bu ilginç!!! Akıllı bir insan "çizgi film-montaj"a geldi ve bu montaj için hamur yapıp Kâse'yi yazmalı... Harika yaşıyorsunuz.

Rus işi aptal ve acımasız
 
Daniil Stolnikov :
belki bir düzeltmeden bir düzeltmedir

belki pound üzerindeki iplikçik için tahmin gerçekleşecek - 1.5140'a düşecek

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1644

dün kendisi reddetmeye başlamasına rağmen

