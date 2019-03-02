FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1692

Yeni yorum
 
Zogman :

iyi böyle bir şey

ve coolies sonra bizi yükler))) yükleyicinin başı)))
 
Daniil Stolnikov :
Eyvah! Hangi ofiste çalışıyorsun? Hangi komisyoncu ile ticaret yapıyorsunuz?
 
Vizard_ :
ve kuryeler o zamana kadar bizi yükleyecek))) yükleyicinin başı)))
ona yaklaşamazsınız - bu sadece her şeyin insancıl olmadığı değil
 
Zogman :
ona yaklaşamazsınız - bu sadece her şeyin insancıl olmadığı değil

En azından sana... meraklı... analistler zaten nerede olduğunu söylerdim... Tüccarın nereden geldiğini merak ediyorum...

 
Vizard_ :

En azından sana... meraklı... analistler zaten nerede olduğunu söylerdim... Tüccarın nereden geldiğini merak ediyorum...

kahretsin, tüccar değilim, kuantum gibiyim - Rus ofisinde kimsenin ne yapacağını bilmediği - mikroskopla çivi çakıyorlar - Matlab'da on binlerce satır oturuyorum ama Hiçbir fikrim yok - ve anlamıyorum - ne yapacağım belli değil - burada forumda çalışıyorum en azından neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum - burada kimse bir şey bilmiyor - neden? para hala komisyonculuktan geliyor ... en azından henüz onları kovmadılar ... henüz ...
 
Zogman :
kahretsin, tüccar değilim, kuantum gibiyim - Rus ofisinde kimsenin ne yapacağını bilmediği - mikroskopla çivi çakıyorlar - Matlab'da on binlerce satır oturuyorum ama Hiçbir fikrim yok - ve anlamıyorum - ne yapacağım belli değil - burada forumda çalışıyorum en azından neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum - burada kimse bir şey bilmiyor - neden? para hala komisyonculuktan geliyor ... en azından henüz onları kovmadılar ... henüz ...
Yani önünüze bu desteklere ek olarak LV kazanma görevini de onlar mı koyuyor?
Yoksa girişimci bir çalışanın gerekli olduğunu göstermeye mi karar verdiniz?
 
Vizard_ :
Yani önünüze bu desteklere ek olarak LV kazanma görevini de onlar mı koyuyor?
Yoksa girişimci bir çalışanın gerekli olduğunu göstermeye mi karar verdiniz?
koymak
 

ilk yüksek trendAlışveriş iptal edildi, bu... , , ----


 
Lesorub :

ilk yüksek trend iptal edildi, yükselişte bir sipariş daha... , , ----


serin ! Tebrikler !

düşene kadar sadece bir şey evra

 
Zogman :
koymak
Ugara)))
Peki, bir fotokopi makinesi alın ... ve patronu bilim yoğun ve modaya uygun kelimelerle kulakların üzerinden geçirin ...
Büyük Veri gibi ... Büyük verileri ücretli kaynaklardan sürüklerim ve süper kandırma işlemi yaparım)))
Birkaç K'lık normal bir fiyat etiketi alın ... birine tutunun ... ve Efsanenin yanı sıra ...
LV'yi ikiye bölün ... Ve yerinde çalışın ve kormanda fazladan bir kuruş ...
Neden Rus chtol olmasın ... sana öğretsin))) Efsane ... bir müşterin var)))
Ve bir baskınla ... normal bir bot yapamazsınız ...
1...168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699...2119
Yeni yorum