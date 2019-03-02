FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1686

Hadi kontrol edelim dostum! 0945+\-, 1170 (kırmızı) satışlarından ve 0800, 0780... (mavi)...
 
Zogman :

peki anladım

Neden tahmin bunu vermedi?

iyi, her şeyi görmüyorum ... berbat oldu)))
 
Dmitry Chepik :
çek ne olacak Oradaki direnç çizgilerini görüyor musun? bu yüzden verileri tüm forex'in küçük bir parçası
 
Bakalım ne kadar objektifler... Kalabalık, Afrika'nın mağarasındaki kalabalık!
 
beyler ... o zaman ... zaman serisine bakın ...

histogramlarla şeytan bacağını kıracak ...

bağlantı pasting_myfxbook.com/community/outlook/EURUSD değil



 
Buradaki fikir, herhangi bir DC'de kalabalığın psikolojisinin değişmediği görünüyor, bu da bu verilerin büyük olasılıkla tüm pazara yansıtılabileceği anlamına geliyor.
 
Ben de eklemedim, görünüşe göre bu bağlantı forumun ruhuna uymuyor))

Bu yüzden iyi görülebilir, eğer kısa pozisyonlar uzun pozisyonlardan çıkarılırsa, ters yönde ticaret yapmak için bir sinyal alacağız...

sonuçta ortaya çıkan pozisyonda düşüş eğilimi olan insanlar her zaman satın aldı))

 
evet, ancak bu perakende forex (küçük müşteriler) - toplamın küçük bir yüzdesi - iplik bunun hakkında yazıyor

Chicago verilerine bakmam gerekiyor ama bir şekilde henüz çözemedim.

 
şüpheli veriler ... peki, IMHO, elbette ...
