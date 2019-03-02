FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1686
peki anladım
Neden tahmin bunu vermedi?
Hadi kontrol edelim dostum! 0945+\-, 1170 (kırmızı) satışlarından ve 0800, 0780... (mavi)...
çek ne olacak Oradaki direnç çizgilerini görüyor musun? bu yüzden verileri tüm forex'in küçük bir parçası
histogramlarla şeytan bacağını kıracak ...
bağlantı pasting_myfxbook.com/community/outlook/EURUSD değil
Ben de eklemedim, görünüşe göre bu bağlantı forumun ruhuna uymuyor))
Bu yüzden iyi görülebilir, eğer kısa pozisyonlar uzun pozisyonlardan çıkarılırsa, ters yönde ticaret yapmak için bir sinyal alacağız...
sonuçta ortaya çıkan pozisyonda düşüş eğilimi olan insanlar her zaman satın aldı))
Buradaki fikir, herhangi bir DC'de kalabalığın psikolojisinin değişmediği, yani bu verilerin büyük olasılıkla tüm pazara yansıtılabileceği anlamına geliyor.
evet, ancak bu perakende forex (küçük müşteriler) - toplamın küçük bir yüzdesi - iplik bunun hakkında yazıyor
Chicago verilerine bakmam gerekiyor ama bir şekilde henüz çözemedim.
https://www.tradingfloor.com/tools/fx-open-positions
http://www.forex-central.net/forex-informers.php
