FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1684

Yeni yorum
 
Zogman :
yabancı oanda sevdi?)
Ben de onu sevdim, sonra daha iyisini buldum))
 
Zogman :
yabancı oanda sevdi?)

Ölüyorum ... Size Eski Olan'dan bahseder misiniz?)))

Eh, biraz Gann ile başladı ... sonra orada modaya uygun her türlü çizgiyi çizdi .... bayraklar, vb. ... kötü sonuç vermedi ...

Sonra daha da ileri gitti... Ama en önemlisi, onu tüm bu saçmalıklar hakkında azarlarken kimseyi dinlemedi bile (oanda ... dts bunu da yayınlıyor) ...

Bunca zaman Öğretmenle tartışmalar oldu... ve arkadaştılar... eğlenceliydi... Ama Öğretmen tahminlere göre ticaret yaptı... gerçek hayatta ne olursa olsun... böyle ticaret yapıyor. ..

Sonuç - kimseyi dinlemeyin, kendiniz görün ... iyi olacak ... hayır ... bir sürü ders var ...

 
Zogman :

1) doğru anladıysam toplam pozlar var

2) siparişler

3) bir yerde çok sayıda müşteri varmış gibi

Piyasanın diğer tarafında, kimin kaç kuruşluk emir açtığına değil, toplam lot hacmine olan ilgi. Müşteri sayısı da ilginç değil. Forumda açık pozisyonların yüzdesini okudum. nasıl istersen öyle al))
 
Oleg Tsarkov :

oanda'da peçeli bir kız var, ne kadar iyi olduğunu tahmin edemezsiniz. Tüm bu grafiklerin sayısallaştırılması gerekiyor . Ve çöp kaçırmadıkları bir gerçek değil, orada işlem sayısından ne demek istediklerini anlamadım, orada lot hacimleri dikkate alınır, ya da ne?

Yen'i zamanında 124'te kapattım, bir geri dönüş olacağını biliyordum, rakamlar çok yuvarlak)) Alış stopu koydum.

Herkes sadece kendi yayınını yayınlar ... gerçek ciltleri asla bilemeyeceğiz ...
 
stranger :
Söyleme, beni zaten bir çeşit mutfak analitiyle karşılaştırıyorlar.

Margot'un bankalar için masayı gösterdiğini hatırlıyorum ... 50-50 var, peki, prensipte buna ihtiyaçları var ... büyükannelere ihtiyaç var)))

Ve bir adamın nasıl geldiğini ve DC'de analist olarak nasıl iş bulacağını sormaya başladığını hatırlayın ... uzun süre güldüler ...)))

Peki, neyi analiz ediyor)))

 
Vizard_ :

Margot'un bankalar için masayı gösterdiğini hatırlıyorum ... 50-50 var, peki, prensipte buna ihtiyaçları var ... büyükannelere ihtiyaç var)))

Ve bir adamın nasıl geldiğini ve DC'de analist olarak nasıl iş bulacağını sormaya başladığını hatırlayın ... uzun süre güldüler ...)))

Peki, neyi analiz ediyor)))

Galina ve L'nin suçluluk konusunu hatırladım ama o DC'de çalıştı. O zaman forumda eğlenceliydi, hareket et))
 
Oleg Tsarkov :
Galina ve L'nin suçluluk konusunu hatırladım ama o DC'de çalıştı. O zaman forumda eğlenceliydi, hareket et))
Yaşlısı nasıl ... Madam Galina sesleniyor gibiydi ... bir kadının ateşi)))) deponun zeminine girdi)))
 
Vizard_ :
Herkes sadece kendi yayınını yayınlar ... gerçek ciltleri asla bilemeyeceğiz ...

Biz değiliz! ve HE, zaten, git ve bil!

 
Dmitry Chepik :

Biz değiliz! ve HE, zaten, git ve bil!

Tantrik, beni affet, ruhlarla iletişim kurduğunu ve Evra'nın nereye hareket edeceğini fısıldadıklarını yaklaşık beş yıl önce kabul ediyor gibiydi. Görünüşe göre Hottabych'i özgürlüğe bıraktı))
 
Oleg Tsarkov :
Tantrik, beni affet, ruhlarla iletişim kurduğunu ve Evra'nın nereye hareket edeceğini fısıldadıklarını yaklaşık beş yıl önce kabul ediyor gibiydi. Görünüşe göre Hottabych'i özgürlüğe bıraktı))
Daha yüksek bir seviyeye çekilmiş gibi görünüyor!
1...167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691...2119
Yeni yorum