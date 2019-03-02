FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1684
yabancı oanda sevdi?)
Ölüyorum ... Size Eski Olan'dan bahseder misiniz?)))
Eh, biraz Gann ile başladı ... sonra orada modaya uygun her türlü çizgiyi çizdi .... bayraklar, vb. ... kötü sonuç vermedi ...
Sonra daha da ileri gitti... Ama en önemlisi, onu tüm bu saçmalıklar hakkında azarlarken kimseyi dinlemedi bile (oanda ... dts bunu da yayınlıyor) ...
Bunca zaman Öğretmenle tartışmalar oldu... ve arkadaştılar... eğlenceliydi... Ama Öğretmen tahminlere göre ticaret yaptı... gerçek hayatta ne olursa olsun... böyle ticaret yapıyor. ..
Sonuç - kimseyi dinlemeyin, kendiniz görün ... iyi olacak ... hayır ... bir sürü ders var ...
1) doğru anladıysam toplam pozlar var
2) siparişler
3) bir yerde çok sayıda müşteri varmış gibi
oanda'da peçeli bir kız var, ne kadar iyi olduğunu tahmin edemezsiniz. Tüm bu grafiklerin sayısallaştırılması gerekiyor . Ve çöp kaçırmadıkları bir gerçek değil, orada işlem sayısından ne demek istediklerini anlamadım, orada lot hacimleri dikkate alınır, ya da ne?
Yen'i zamanında 124'te kapattım, bir geri dönüş olacağını biliyordum, rakamlar çok yuvarlak)) Alış stopu koydum.
Söyleme, beni zaten bir çeşit mutfak analitiyle karşılaştırıyorlar.
Margot'un bankalar için masayı gösterdiğini hatırlıyorum ... 50-50 var, peki, prensipte buna ihtiyaçları var ... büyükannelere ihtiyaç var)))
Ve bir adamın nasıl geldiğini ve DC'de analist olarak nasıl iş bulacağını sormaya başladığını hatırlayın ... uzun süre güldüler ...)))
Peki, neyi analiz ediyor)))
Galina ve L'nin suçluluk konusunu hatırladım ama o DC'de çalıştı. O zaman forumda eğlenceliydi, hareket et))
Herkes sadece kendi yayınını yayınlar ... gerçek ciltleri asla bilemeyeceğiz ...
Biz değiliz! ve HE, zaten, git ve bil!
Tantrik, beni affet, ruhlarla iletişim kurduğunu ve Evra'nın nereye hareket edeceğini fısıldadıklarını yaklaşık beş yıl önce kabul ediyor gibiydi. Görünüşe göre Hottabych'i özgürlüğe bıraktı))