FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1229
Fiyat, fiyat çizgilerinden tersine çevrilmez - çizgiler ikincildir, fiyat tarafından çizilirler. Fiyat senaryoya göre ikincildir - tahmin edilmesi gereken senaryo budur. (fiyatın devam edeceğini tahmin ederseniz - sadece 2 seçenek var - yukarı, aşağı)
Evet, senin için orospu kim? )) İyi niyetliyim ve hemen isimleri çağırıyorsunuz
Mighty , yerel sakinlerden faydalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, daha ince sorular sorun. İyi sorulan bir soru, cevabın yarısını içerir...
"besleme" kelimesi benim için net değil, hayatım boyunca)
Pekala ... büyüyün .... 200'den daha az dört basamaklı durak koyanlar sadece enayiler ....
İngilizce'den çeviri besleme akış anlamına gelir. Bizim durumumuzda bu, borsadan bir teklif akışı anlamına gelir. Görünüşe göre tanım size tanıdık gelmiyor - borsadan çok uzaktasınız ve stratejileriniz forex'e yakın kavramlara dayanıyor . Ama aynı zamanda, sözlerinize bakılırsa, kazanmayı da başarıyorsunuz.
Fiyat, fiyat çizgilerinden tersine çevrilmez - çizgiler ikincildir, fiyat tarafından çizilirler. Fiyat senaryoya göre ikincildir - tahmin edilmesi gereken senaryo budur. (fiyatın devam edeceğini tahmin ederseniz - sadece 2 seçenek var - yukarı, aşağı)
muhtemelen. iyi forumlar forum kullanıcıları yönündeki tüm mali makbuzlardan, denyuzhka sahiplerini indirir)
Neden yükseliyorsun, dolar büyüyecek, en az bir buçuk yıl ..... ve orada duraklarını nereye koyacaksın ... sorunların ....
tireler seviyelerdir. seviyelerde arz ve talep dengesizliği var . Yani, kar edebileceğiniz ve yapmanız gereken finans konsantrasyonu. Doll ne başarılı bir şekilde yapar
Bu yüzden sizi kısa çizgilerden bahsetmekten korumak istedim (Schaub laf kalabalığı yaratmasın) ... ama bu işte başarılı olamadıysanız , karşılığında alın: (1) fiyat hareketleri belirli bir yasaya tabidir (ve tireler bunu doğrular). (2) tireler fiyata göre çizilir (burada haklısınız). (3) Senaryo (tahmin etmeye çalıştığınız) aynı kanuna tabi yüzbinlerce senarist tarafından yazılmıştır. Alt satır: mistik bir bebeğe inanmıyorsanız, bir yasa formüle etmeye çalışın. Eh, inanıyorsanız, ne mutlu inanana...
Nestradamus , 2015.03.28 16:32
