FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1229

Ishim :
Fiyat, fiyat çizgilerinden tersine çevrilmez - çizgiler ikincildir, fiyat tarafından çizilirler. Fiyat senaryoya göre ikincildir - tahmin edilmesi gereken senaryo budur. (fiyatın devam edeceğini tahmin ederseniz - sadece 2 seçenek var - yukarı, aşağı)

Bu yüzden sizi kısa çizgileri tartışmaktan korumak istedim (Schaub laf kalabalığı yaratmasın) ... ama bu işte başarılı olamadıysanız, karşılığında alın: (1) fiyat hareketleri belirli bir yasaya tabidir (ve tireler bunu doğrular). (2) tireler fiyata göre çizilir (burada haklısınız). (3) Senaryo (tahmin etmeye çalıştığınız) aynı kanuna tabi yüzbinlerce senarist tarafından yazılmıştır. Alt satır: mistik bir bebeğe inanmıyorsanız, bir yasa formüle etmeye çalışın. Eh, eğer inanıyorsanız, mübarek inanana...


mmmoguschiy :
Evet, senin için orospu kim? )) İyi niyetliyim ve hemen isimleri çağırıyorsunuz

Mighty , yerel sakinlerden faydalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, daha ince sorular sorun. İyi sorulan bir soru, cevabın yarısını içerir...

 
_new-rena :
"besleme" kelimesi benim için net değil, hayatım boyunca)
İngilizce'den çeviri besleme akış anlamına gelir. Bizim durumumuzda bu, borsadan bir teklif akışı anlamına gelir. Görünüşe göre tanım size tanıdık gelmiyor - borsadan çok uzaktasınız ve stratejileriniz forex'e yakın kavramlara dayanıyor. Ama aynı zamanda, sözlerinize bakılırsa, kazanmayı da başarıyorsunuz.
 
IvanIvanov :
Pekala ... büyüyün .... 200'den daha az dört basamaklı durak koyanlar sadece enayiler ....
Bu stop-loss emirlerinin kullanımını engellemek için uzun süredir mekanizmalar geliştirilmiştir. (boo ile çıkışlar için seçenekler de vardır)
mmmoguschiy :
İngilizce'den çeviri besleme akış anlamına gelir. Bizim durumumuzda bu, borsadan bir teklif akışı anlamına gelir. Görünüşe göre tanım size tanıdık gelmiyor - borsadan çok uzaktasınız ve stratejileriniz forex'e yakın kavramlara dayanıyor . Ama aynı zamanda, sözlerinize bakılırsa, kazanmayı da başarıyorsunuz.
mümkün ama kesin değil.
 
Ishim :
tireler seviyelerdir. seviyelerde arz ve talep dengesizliği var. Yani, kar edebileceğiniz ve yapmanız gereken finans konsantrasyonu. Doll ne başarılı bir şekilde yapar
 
_new-rena :
muhtemelen. iyi forumlar forum kullanıcıları yönündeki tüm mali makbuzlardan, denyuzhka sahiplerini indirir)
bu adamlara saygılar
 
IvanIvanov :
Neden yükseliyorsun, dolar büyüyecek, en az bir buçuk yıl ..... ve orada duraklarını nereye koyacaksın ... sorunların ....
dolar patlayana kadar yükselecek ve sınırı nereye koyacağınızı tahmin edip etmemeniz, refahınıza bağlıdır
mmmoguschiy :
tireler seviyelerdir. seviyelerde arz ve talep dengesizliği var . Yani, kar edebileceğiniz ve yapmanız gereken finans konsantrasyonu. Doll ne başarılı bir şekilde yapar
seçilen düşüncenin mantığını geliştirmeye devam edin ve neye geldiğinizi görün ...
 
Nestradamus :

Para yasası, tireler ikincildir - orada tartışılacak bir şey yok. Senaryo para ile para kazanmak için bir seçenek, İbranice'de bir geri dönüş senaryosu vardı - şimdi bitti. Tahmin etmeyin - belki asla tahmin edemezsiniz, ancak en azından senaryolar için geçmiş fiyatları analiz edin - onları orada bulun.
 
Nestradamus :

Mistik Bebekler sadece bu senaryoyu yazarlar - kim ne kadar içindeyse !!!

Nestradamus , 2015.03.28 16:32

Tavsiye için teşekkürler!!! ;)
