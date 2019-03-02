FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1228
Kabul ediyorum. 70 (USDRUR) sınırdan uzak.
bana sorsalardı ben de forum yazarlığı işi alırdım) bir düşünün nasıl bir koy var, deniz balığı, deniz)
yasaklanmayacak - iş olmayacak. Böyle bir işi kaybetmek çok yazık
otoban işe yarayabilir. programcılar daha uzun süre kumda uzanmak için her şeyi yapabilir)
dedikleri gibi, pire yakalamak ve onları boşaltmamak da harika bir sanattır.
muhtemelen orada daha temiz koşullara sahipler
doğru olan doğrudur!!! Peki, besleme var mı? ))
Saygın bir birlik, fiyat gelmeden çok önce, bot tarafından çizilen kısa çizgilerden 10'dan fazla fiyat geri dönüşünü bulmak için dikkati test etmeye davet edilir...
Şamanın katılması yasaktır!!!
Neden yükseliyorsun, dolar büyüyecek, en az bir buçuk yıl ..... ve oraya ayaklarını nereye koyacaksın ... sorunların ....
Neden yükseliyorsun, dolar büyüyecek, en az bir buçuk yıl .. ... ve orada duraklarını nereye koyacaksın ... sorunların ....
Böyle bir senaryo var - dolar büyüyecek, zamanla yere bakacağız. (Ticaret için geri tepmeler aynı olacaktır - örneğin, 1000 kişi.)