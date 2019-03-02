FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1228

_new-rena :
Kabul ediyorum. 70 (USDRUR) sınırdan uzak.
işte ben de aynıyım))
 
_new-rena :

bana sorsalardı ben de forum yazarlığı işi alırdım) bir düşünün nasıl bir koy var, deniz balığı, deniz)

yasaklanmayacak - iş olmayacak. Böyle bir işi kaybetmek çok yazık

otoban işe yarayabilir. programcılar daha uzun süre kumda uzanmak için her şeyi yapabilir)

muhtemelen orada daha temiz koşullara sahipler
 
_new-rena :
dedikleri gibi, pire yakalamak ve onları boşaltmamak da harika bir sanattır.
doğru olan doğrudur!!! Peki, besleme var mı? ))
mmmoguschiy :
muhtemelen orada daha temiz koşullara sahipler
muhtemelen. iyi forumlar forum kullanıcılarına yönelik tüm mali makbuzlardan, denyuzhka sahipleri)
mmmoguschiy :
doğru olan doğrudur!!! Peki, besleme var mı? ))
"besleme" kelimesi benim için net değil, hayatım boyunca)
 
Nestradamus :

Saygın bir birlik, fiyat gelmeden çok önce, bot tarafından çizilen kısa çizgilerden 10'dan fazla fiyat geri dönüşünü bulmak için dikkati test etmeye davet edilir...

Şamanın katılması yasaktır!!!

Fiyat, fiyat çizgilerinden tersine çevrilmez - çizgiler ikincildir, fiyat tarafından çizilirler. Fiyat senaryoya göre ikincildir - tahmin edilmesi gereken senaryo budur. (fiyatın devam edeceğini tahmin ederseniz - sadece 2 seçenek var - yukarı, aşağı)
Neden yükseliyorsun, dolar büyüyecek, en az bir buçuk yıl ..... ve orada duraklarını nereye koyacaksın ... sorunların ....
IvanIvanov :
Neden yükseliyorsun, dolar büyüyecek, en az bir buçuk yıl ..... ve oraya ayaklarını nereye koyacaksın ... sorunların ....
Evet. bu özellikle son bir ayda fark edilir.
 
IvanIvanov :
Neden yükseliyorsun, dolar büyüyecek, en az bir buçuk yıl .. ... ve orada duraklarını nereye koyacaksın ... sorunların ....
Böyle bir senaryo var - dolar büyüyecek, zamanla yere bakacağız. (Ticaret için geri tepmeler aynı olacaktır - örneğin, 1000 kişi.)
Ishim :
Böyle bir senaryo var - dolar büyüyecek, zamanla yere bakacağız. (Ticaret için geri tepmeler aynı olacaktır - örneğin, 1000 kişi.)
Pekala ... büyüyün .... 200'den az dört basamaktan daha az durak koyanlar sadece enayiler ....
