FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1227
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gönderinin yıkımını açıklayın. altın dünyayı yönetir. Sorun nedir?
şeker sarmalayıcılarının artık altına bağlı olmadığı birçok yerde.
Ren, ve onu bir fic'e indir?
?
yıktığımı söylüyorsun)
forum nerede
onlara tüm sorular, sahibini ip-shnik veya etki alanı ile bile kırabilirsiniz)
?
yıktığımı söylüyorsun)
forum nerede
onlara tüm sorular, sahibini ip-shnik veya etki alanı ile bile kırabilirsiniz)
Ren, onlara "p" de ne diyeceğim, cehenneme yasak.
bana sorsalardı ben de forum yazarlığı işi alırdım) bir düşünün nasıl bir koy var, deniz balığı, deniz)
yasaklanmayacak - iş olmayacak. Böyle bir işi kaybetmek çok yazık
otoban işe yarayabilir. programcılar daha uzun süre kumda uzanmak için her şeyi yapabilir)
ilk hazırlıksız siparişi açın - kahve telvesi ile, sonra düşünceli bir şekilde açın - Hisse Senedi'ne bakarak.
Peki neden açılsın? Ayrıca "neredeyse") yapabilirsiniz) Bu arada, bunu uzun zamandır düşünüyorum. Önce "canlı yemi" başlatırsınız ve sonra ona odaklanırsınız)) Sorun şu ki//?// "düşünceli" açtığınızda çok geç olabilir!!!
Haberi söylemeyeceğim, ama dünyaya bakarsanız.
Amerikalılar baskıyı durdurdu, yakında % artıracaklar
Avrupa onlara karşı sesini yükseltmeye başlar, onları açıklayıcı bir şekilde cezalandıracaklar... Ve bizim karşı yaptırımlarımız yüzünden onlarla her şey yolunda değil.
Euro / dolar düştü, soru tehlikede!?
Bir numaralı soru: O zaman Ruble ile Che? 62'den 57'ye geri döndü, ancak petrol fazlası ve rezervlerin tükenmesi, yaza kadar 70'e mi bekliyor?
Ps Tam bir saçmalık donduysanız, terlik atmamanızı rica ediyorum, botların kulaklı olduğunu kendim biliyorum. Sadece 2 haftadır ilgileniyorum.
Eski zamanların tsapatlarına gerek yok. bu konuda çocukları düğmeden dökecekler ....