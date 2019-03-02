FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1680
bu arada 0790, 0660'a kadar Evra'yı bekliyorum...
ve Kivi uçuruma düşmeye hazır...
Commerzbank, 0,7116 - 2007 dakikalık bir kırılmanın 0,6871 - 3 aylık hedefin ve 0,6560'ın yolunu açabileceğini yazıyor.
sadece .77'nin üzerine çıkarsa düşüş tahminlerini değiştirecekler
ödenecek borçlar...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1667
Ne çok şey gördüm yıllar içinde)))... Bazen namussuz bir kanoya binerler... En son sevdiğim şeyden... Yusuf...
İlk başta o gün için tahmininin 100.000 olarak tahmin edildiğini düşündü .. sonra 12'ye düştü ... uzun bir süre öldü ...
Belki Efsane, ayda 20'den yılda 20'ye düşer))) Sonuçta, parayla ilgili değil)))
Para için bir şey teklif eden ve bunun para için olmadığını söyleyen insanları hiç anlamadım.
teşekkür etmek)
Ellerinde sadece araç olduğumuz Evrenin amaçları anlaşılmazdır. ))
Ancak, bu hedeflere giden yol çoğunlukla uyumlu olmalıdır! saçma değil... Doğru yoldan herhangi bir sapma ciddi şekilde cezalandırılacak!
Bir sonraki adım, sanatına bakmanız için size ödeme yapmasına izin vermek)))
Belki Efsane, ayda 20'den yılda 20'ye düşer))) Sonuçta, parayla ilgili değil)))
Para için bir şey teklif eden ve bunun para için olmadığını söyleyen insanları hiç anlamadım.
teşekkür etmek)