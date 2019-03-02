FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1679

Roman Busarov :
Tekrar ediyorum =) mesele para değil
peki, bana İbranice kareleri göster ... sıkıcı ... ya da sadece üzül - göstermeyeceğim ...
 
Roman Busarov :
Ben ayda 20 internet ve cep telefonu ödüyorum, biri bu masrafları benim yerime öderse, çok mutlu olurum! Yani, her şey parayla ilgili! Julie değil! Seks gibi, biri bedava, biri para için))) Hayat çeşitlidir!
 
Vizard_ :
tarikat karşı, herkes seni beş doları bile olmayan bir cimri olarak görüyor))
Dmitry Chepik :
Sen nesin? Bir yılda 240 Bakü ayrılıyor! 10-20 abone varsa, düzenli bir miktar ortaya çıkacaktır !!! Şahsen geçiyorum! Arkadaşlarla kaburga ve bira yemeyi tercih ederim)))

Ve size bunun parayla ilgili olmadığını söyleyeceğim =)

bence açık =)

 
Valeriy Dubynchuk :
yetiştirildiler)) güzel))) yandı ...
 
Dmitry Chepik :
mevcut durum tahminleri ile ücretli bir çevrimiçi sohbet açın, bu masrafları ödeyeceksiniz ve 10 akraba daha yapabileceksiniz))

benzer sohbetler var, yalnızca aylık abonelik ücreti 500 dolar (yaklaşık) ve 1000 için de sizi ararlar ve parmağınızla tıklamanızı sağlarlar))

 
Valeriy Dubynchuk :

Hayır o benim değil...
 
Zogman :
kiwi kredi İsviçre de .722'ye kısa olduğuna inanıyor

öyle gibi...


 
Dmitry Chepik :
Hayır o benim değil...

Ne çok şey gördüm yıllar içinde)))... Bazen namussuz bir kanoya binerler... En son sevdiğim şeyden... Yusuf...

İlk başta o gün için tahmininin 100.000 olarak tahmin edildiğini düşündü .. sonra 12'ye düştü ... uzun bir süre öldü ...

 
Dmitry Chepik :
Seks gibi, biri bedava, biri para için)))
Ayrıca, ikincisine bozuk ve diğer uygunsuz kelimeler denir.
