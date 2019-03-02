FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1225
çocuklar, çocuklar... Avrupa'da bir savaş var, araştırma para basacak. peki nerede?
Pek net değil. Örneğin, artık alıcıdan çok satıcı var. Fiyat nereye gidiyor? Yukarı - seviyelendirmeye. Ne olmuş? Ve onlar bile dışarı çıkana kadar yukarı çıkacak mı? Ayıları zafere taşıyacaklar mı?
Kısa vadeli tahmine gelince - peki ya:
Ve bu arada - bir program alabilir miyim?
nafik prog, mosk, internetten sipariş
Doğru sayıları hesaplamayı başarırsak satıcılara karşı çıkarız.
kısa vadeli - bir günden fazla ...
program hakkında - muhtemelen hayır. burada programın çalışmasından bir rapor gönderdim ve görünüşe göre çok yanılmışım. prensipte - strateji zaten ana hatlarıyla belirtilmiştir.
git sürüyü otlat damat!!! mantıklı bir şey önermek daha iyi olur!!!?
Abi! Tembellik olmadığında insanlara söylerim. ve ben 5 yıldır forumdayım ve kimse senin kim olduğunu bilmiyor.
Orada ve kaç yıl boyunca ne önerdin bilmiyorum ama bu durumda bana tam olarak ne önerdin? Hakaretten başka bir şey değil!
İyi. Stratejiyi özetledi. Verileri nereden ve nasıl alıyorsunuz? CME'den dünkü sözleşme verileri? Şubeyi MT5'te okudum ve programları indirdim ama şu ana kadar okuduklarım bana spesifik bir şey vermedi. Tüm hafta boyunca aynı seviyelerde kalan, üstte ve altta birkaç çizgi. Zirveye ulaşmaya çalıştılar ama nafile. Şimdi anladığım kadarıyla alttakine gidiyoruz - 1.07 bölgesine.
Ancak verilen tirelere göre gün için bir tahmin yapamazsınız !!! Anladığım kadarıyla gün içinde ticaret yapıyorsun! Ayrıca bir tür TST var, peki, genel olarak orada bazı çirkin figürler var !!!
İyi. Stratejiyi özetledi. Verileri nereden ve nasıl alıyorsunuz? CME'den dünkü sözleşme verileri? Şubeyi MT5'te okudum ve programları indirdim ama şu ana kadar okuduklarım bana spesifik bir şey vermedi. Tüm hafta boyunca aynı seviyelerde kalan, üstte ve altta birkaç çizgi. Zirveye ulaşmaya çalıştılar ama nafile. Şimdi anladığım kadarıyla alttakine gidiyoruz - 1.07 bölgesine.
Ben gösterge kullanmıyorum. Veriler açık siparişlerden gelir - bu eşitliktir. Ana şey, yukarıdan satmak, aşağıdan satın almaktır.
Ancak verilen tirelere göre gün için bir tahmin yapamazsınız !!! Anladığım kadarıyla gün içinde ticaret yapıyorsun! Ayrıca bir tür TST var, peki, genel olarak orada bazı çirkin figürler var !!!