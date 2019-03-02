FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1217

İyi akşamlar ... Hacimlere göre alım satım konusunda uzman olan ve "hacimlerin" tüm lezzetlerini zaten "içmiş" olanlara sadece iki sorum var.

1) "Etkili" hacimler piyasada en sık hangi saatte ortaya çıkıyor?

2) Bu hacimleri yerleştirmek için piyasa fiyatından ortalama uzaklık nedir?

 
azfaraon :

1) Ciltleri farklı seanslarda bölmek gerekir. Londra ve Avustralya ciltlerini seanslar halinde karşılaştırmak mümkün değildir.

2) hacim, birim zaman başına işlem gören işlem sayısıdır.

"Cam" içindeki hacim, uygulama sayısıdır.

Kene hacmi, fiyatın belirli bir süre boyunca değişme sayısıdır.

"Mesafe" pahasına - ne demek istediniz?

 
Belki bugün piyasa bir yol ayrımında olacaktır. Dünkü ikinci direnç testi başarısız oldu. Önemli bir haberde, aşağı bir sıçrama oldu. Yine de düzeltmenin tamamlanmasından bahsetmek için henüz çok erken. Bir sonraki beklenen hedef 1.11-1.12. Bu yüzden alçaktan uzun gitmek mantıklı. Bakalım putokalllar bize ne diyecek
 

 
Herkes nereye gitti? Ya kedi ve diğerleri? Yatakları kazmak için Strenzh'e gidelim mi?
 
 

vizon uyandı...


pound gelince

Bugünkü pas ve oradan bisiklet bekliyorum (1.4770-1.4785). 1.4752'nin altında bir stopla (muhtemelen geçen Perşembe gününün en düşük seviyesinin altında) 1.5350'de bir dansla.

Bu arada, şu anda sadece hafta başında uyardığımız bir geçiş yapıyoruz.

 
Sana tamamen katılıyorum. ;)
bir Yahudi için 0770 ve 0715'e koşsa ne güzel olurdu oh orda ücretli =) durman gerek
