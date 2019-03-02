FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1217
İyi akşamlar ... Hacimlere göre alım satım konusunda uzman olan ve "hacimlerin" tüm lezzetlerini zaten "içmiş" olanlara sadece iki sorum var.
1) "Etkili" hacimler piyasada en sık hangi saatte ortaya çıkıyor?
2) Bu hacimleri yerleştirmek için piyasa fiyatından ortalama uzaklık nedir?
1) Ciltleri farklı seanslarda bölmek gerekir. Londra ve Avustralya ciltlerini seanslar halinde karşılaştırmak mümkün değildir.
2) hacim, birim zaman başına işlem gören işlem sayısıdır.
"Cam" içindeki hacim, uygulama sayısıdır.
Kene hacmi, fiyatın belirli bir süre boyunca değişme sayısıdır.
"Mesafe" pahasına - ne demek istediniz?
vizon uyandı...
pound gelince
Bugünkü pas ve oradan bisiklet bekliyorum (1.4770-1.4785). 1.4752'nin altında bir stopla (muhtemelen geçen Perşembe gününün en düşük seviyesinin altında) 1.5350'de bir dansla.
Bu arada, şu anda sadece hafta başında uyardığımız bir geçiş yapıyoruz.
