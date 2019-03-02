FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1216
Burada uzun zamandır hiçbir şeye veya hiç kimseye saygı olmadığını fark ettim ...
hayır, kusura bakma. Bu saygıyla ilgili değil. Ve çiftin girişi, pozu veya analizi hakkında alınan sonuçların mantığını anlamıyorsam, o zaman sadece dikkat etmem.
Eh, çiziminizden hiçbir şey anlamadım (eğer öyleyse, kanal hala net. Ama bir dambıl ve 2 kırmızı çizgi oluşturma “mantığına” hakim değildim), bu yüzden geçtim.
Farklı açılardan bakıyor olabiliriz.
Ne kullanıyorsun? hangi yöntemler?
sadece destek/direnç seviyeleri , + BCA (şimdi nadiren dikkat ediyorum).
Gösterge yok, neredeyse çıplak grafik
Dürüst olmak gerekirse, bu çizimi kitaplardan teknik analiz çalışması açısından net olacağını umarak koydum ... Ama her seferinde kimsenin basit kitaplar okumadığını anlıyorum ... Ve sonra ne söyleyebiliriz? hacimleri inceleme yöntemi hakkında.
Amacı anlamadı. Birisinin size teknik analiz açısından neyin yanlış olduğunu söylemesi için mi kurdunuz?
Hangi kitaplar? Fiyatı, davranışını incelemelisiniz. Kitaplar değil.
Ayrıca ciltlerle - bir kitap var ve bu kadar (yazar - Tom Williams) Gerisi her yazar ve tüccar tarafından "gerçeği" kendi yorumudur.
Forex, "ezberlediğiniz" ve kazandığınız bir disiplin değildir. Burada grafiğe tekrar bakmanız, düşünmeniz ve bakmanız gerekiyor.
"Kırmızı çizgi maviyi geçtiğinde piyasaya girin " gibi yöntemler - ya hiç çalışmıyor ya da neredeyse çalışmıyor.
Bana hiçbir şey söylemene gerek yok))) Sadece "insanlara" daha yakın olmak istedim ... Ve burada sadece "mavi" kanlı yoldaşlar görüyorum)))
İşte bu yüzden soruyorum - resminiz insanlar için nasıl bilgilendirici?
ve pounder tüm kolputaları zamanında topladı, dönüş hattının zamanı gelecekti ...
ve eskisi aldırmadı