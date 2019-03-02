FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1220

tol64 :
Orası da kötü. )))
mizah yok dostum
 
costy_ :


15 dakika içinde 0833 hotyu'da euro.

eh, acele etmeyi severim, sattım, mutlaka bir düşüş olacaktır.

ancak

 
cd koy, sonunda bir vurgu var.
 
cd'ye odaklan? dışarı mı? kod masası?
 
delta kümesi)
 
ah ah, peki, evet, çalışıyor, bakacağım.
 
ne kadar verecekler:


 

Eureka alımları artık eskisi gibi değil.

girişler - çıkışlar için kısa çizgiler

 
böyle olur...
