FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1218
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
boo, ama belirsiz şüpheler tarafından bile işkence gördü:
Ben ona bağlanmadım. onunla konuştum. Beğendim. Düzgün bir cevap alamamak gülünçtü. Ama yöntemlerimi kullanarak anladım. )))
Yöntemlere deli oluyorum.
rengarenk bir kediden veya bir dağ çamından çekebilirsiniz. bugün senden.