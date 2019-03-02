FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1215
Hadi gidelim, GBPUSD 1.4984 sat stop 1.50 tp 1.4940
EURAUD 1.4000 tp 1.4020 tp 1.3980 EURCAD 1.3700 tp 1.3720 tp 1.3680 satın alın
upd GBPJPY 1.7720 sl 1.7690 tp satın bence
GBPUSD'yi BU'ya yükselt
upd biraz altın sattı
altın için doldurma
O ben değilim. Bu evren. ))
Algoritma böyle çalışır. İnsanların her zaman her şeyi kesinlikle hiçbir çaba harcamadan hazırladığını hayal edin. Öyle olsaydı, tek hücreli düzeyde kalırdık diye düşünüyorum.
Öyleyse düşün. Sadece pazı değil, aynı zamanda beyni de pompalayın. Evet, sırt değil... Nöronlarınızın 100 milyardan fazlasını pompalayın. )))
Daha ileri gitmek yerine - gelişmek ve insanlara iyilik getirmek için, durgunluğa zorlanıyorsunuz - bilginin% 80'i su olan berbat kitaplar okuyun, bilgilerinin% 80'i sel ve pis koku olan forumları okuyun, iletişim kurun insanlardan bir parça gerçek bilgi alma ümidiyle, ancak %80'i sizi hedefe bir zerre bile yaklaştırmayacaktır. Sen buna "hayat" diyebilirsin ama ben tamamen farklı bir tanım veriyorum...
Bununla birlikte, gerçek bilgi sadece kişinin kendi deneme yanılma yöntemiyle kavranır))
Burada soru oldukça farklı! Arkadaşımın dediği gibi - "bu yüzden bütün ülkemiz şehirde."
Peki, anla, sana kim vermez? En azından yön verilmiş zaten. Bu zaten çok. ))
Başka bir işte her şeyin farklı olduğunu düşünüyorsanız, o zaman başka bir şey yapmaya çalışın ve her şeyi kendiniz göreceksiniz. Her yerde iyi bir sonuç elde etmek için çok çalışmanız gerekiyor. Ve hiç kimse hiçbir yere gümüş tepside bir şey getirmez.
//---
Bu arada başka bir forumda sorduğunuz soru ne kadar tembel olduğunuzu gösteriyor. ))
Şube ve benzeri şubeleri aynı yerde okuyun. Bu konuyla ilgili o kadar çok şey var ki, başka ne ekleyeceğimi bile bilmiyorum. Kesinlikle sahip olduğum hiçbir araştırma sonucu yok, ama kusura bakmayın. )))
Konuları şimdiden okumaya başladım. Ama kahretsin, her şeyi aynı anda ve çok istiyorum))
Tamam dostum - bunun için teşekkürler!
Hâlâ beni "havuzdan balık bile zorlanmadan çıkaramazsın" gibi atasözleriyle besliyorsunuz.
Aynen öyle! ;))
Çaba harcamadan havuzdan balık bile yakalayamazsınız.
Binmek istiyorsanız, kızak taşımayı sevin.
bal sever misin Sev ve sakin ol.
Yürürken düşmemek için yükü kendi başınıza alın.
Pound üzerinde, alım küçük bir lot GBPUSD 1.4039 sl 1.4010 ile satın alındı.
Gelirse sterlini kırk'a kapatırım
upd pound minimum karla kapandı GBPJPY kapalı +20 pp EURCAD sl çalıştı
Altın kapandı +4+5
EURJPY 130.65 sl 130.50 tp 131.10 satın aldı
yukarı GBPJPY satış 177.40 tp 177.20
EURJPY stop, 130.50 tp 130.80 sl 130.30 satın aldı
GBPUSD işlem gören 1.4940 sl 1.4960 tp 1.4920
yukarı GBPJPY +20 alır
Sahte nefret çubukları ... Muhtemelen birileri şimdi izliyor ve işe yaramazsa sevinecek)))
dürüst olmak gerekirse - umrumda değil
Konuyu anlamadıysam, umurumda değil
