FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1669
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sana nasıl yapılacağını kim öğretti?
Herkes, her şey, herkes kaybetse de, genel olarak Forex'te kazanabileceğinizi size kim verdi?
Ooooooooo.... O bize nasıl yapılmayacağını öğrettiğinde, nasıl yapılacağını anladık. Harika öğretmen!!!
Bir pound, bir Audi, bir Yeni Zelandalı aldım.
Ooooooooooo.... O bize nasıl yapılmayacağını öğrettiğinde, nasıl yapılacağını anladık. Harika öğretmen!!!
2009'dan beri okudun mu?
not
pound ve Audi üzerindeki köyleri kapatın?
gitme....
evet
Bir pound, bir Audi, bir Yeni Zelandalı aldım.
Öğretmen - O Büyük ve Bilgedir, hepimize bunu nasıl yapmamamız gerektiğini öğretti. Kişisel örnekle.
Havanın bitki aromalarıyla doyurulduğu yer)))
Gezici yorgun öğretmen...
Bir seçeneği olduğunu biliyordu...
Kısa Olmak veya Kısa Olmamak Equi...
Kısa olsun ya da olmasın...
Devam edecek...
"Sevgili Öğretmenim" dizisini izleyin
"FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015" )))
büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?
Bana nasıl olmayacağını söyler misin?
büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?
Bana nasıl olmayacağını söyler misin ?
büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?
Bana nasıl olmayacağını söyler misin?
büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?
Bana nasıl olmayacağını söyler misin?
Ve söylenecek ne var ki, O burada ve dağlarda kendisi sürekli söyler ve gösterir))))
Dağlarda...
Havanın çim aromalarına doyduğu yer )))
Gezici yorgun öğretmen...
Bir seçimle karşı karşıya olduğunu biliyordu...
Kısa Olmak veya Kısa Olmamak Equi...
Kısa olsun ya da olmasın...
Devam edecek...
"Sevgili Öğretmenim" dizisini izleyin
"FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015" )))