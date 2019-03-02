FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1669

Zogman :

sana nasıl yapılacağını kim öğretti?

Herkes, her şey, herkes kaybetse de, genel olarak Forex'te kazanabileceğinizi size kim verdi?

Ooooooooo.... O bize nasıl yapılmayacağını öğrettiğinde, nasıl yapılacağını anladık. Harika öğretmen!!!


 
Roman Busarov :
Bir pound, bir Audi, bir Yeni Zelandalı aldım.
Audi 76'nın hemen altında, 7585 diyelim ki 52'nin biraz altında bir pound.
 
stranger :

Ooooooooooo.... O bize nasıl yapılmayacağını öğrettiğinde, nasıl yapılacağını anladık. Harika öğretmen!!!


2009'dan beri okudun mu?

not

pound ve Audi üzerindeki köyleri kapatın?

stranger :

gitme....


evet


 
Roman Busarov :
Bir pound, bir Audi, bir Yeni Zelandalı aldım.
fikir nedir?
 
stranger :
Öğretmen - O Büyük ve Bilgedir, hepimize bunu nasıl yapmamamız gerektiğini öğretti. Kişisel örnekle.
Dağlarda...
Havanın bitki aromalarıyla doyurulduğu yer)))
Gezici yorgun öğretmen...

Bir seçeneği olduğunu biliyordu...
Kısa Olmak veya Kısa Olmamak Equi...
Kısa olsun ya da olmasın...

Devam edecek...

"Sevgili Öğretmenim" dizisini izleyin

"FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015" )))


 
Vizard_ :


büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?

Bana nasıl olmayacağını söyler misin?

 
Zogman :

büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?

Bana nasıl olmayacağını söyler misin ?

O nasıl. )))
 
Zogman :

büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?

Bana nasıl olmayacağını söyler misin?

ölüyorum .. öğretmek için o zaman burada hepimizi O öğretti ... bize şu an öğretilmiyor ... xs belki Nevo'nun bize yaklaşımı aynı değil ... arz sıkıntılı, vb.)))
 
Zogman :

büyücü sana nasıl yapmayacağını da mı öğretti?

Bana nasıl olmayacağını söyler misin?

Ve söylenecek ne var ki, O burada ve dağlarda kendisi sürekli söyler ve gösterir))))

