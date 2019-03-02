FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1667

Lesorub :
yağ, duman, çorap ve tabletler...
Sadece Sensei! Dün toplandı
 
Vizard_ :
Hayatın tüm lezzetleri çarşılarda... sadece Yusuf ve Öğretmen ile)))
Yusuf Hoca'dan bile daha cool koşar))) 1.14'te farklı sığırların kendi aralarındaki mücadelesinden bahsetti ve 1.10'da satma zamanının geldiğine karar verdi)))
 
tuma88 :
Pound üzerinde geri alma ticaret olmayacak! yüne karşı - hayır, hayır!
 
tuma88 :
ve ne var? )
Oğlum 0750-60'dan önce seğirmezdim. Ve sonra, orada gerçeğe bakmak gerekecek. Ve ne, orada Yusufkhodzha seni 1.0825 tahmin etti?)))
 
Dmitry Chepik :
Öğretmene ve O'nun emirlerine saygı göstermiyorsunuz
 
stranger :
Bugün nabzım kesilene kadar gülüyordum ... Sisteminin özünü anladım ... Seslendirmeyeceğim - dalın en az birkaç yıl yaşamasına izin verin))) ... ve hadi duyalım Hayvanat Bahçesi)))

 

parmak atmak...


Vizard_ :

benimkini hesaplamaya çalış =))))
 
Lesorub :

Pazara en iyi giriş, var olmayan giriştir)))
 
artikul :
Profesör, her zaman nereye gidiyorsunuz?)))
