stranger :

Bebek'in gizli planlarını bize sadece O anlatabilir, ama O bizimle değil.

Büyücünün haplarını yuttuktan sonra, burada ve şimdi çok uzak olmayan yerlerde bir kavga çıkardı ...

Sevgili Sensei'm için bir yaban domuzu topladım)))

Sensei seni hatırlıyoruz... yakala )))


 
Vizard_ :
Daha fazla pembe koy, belki uzatırlar ....
 
))) Hmm, gerçekten .. Yani biri ilk kez şubeye gidecek, mesajları okuyacak, resimlere bakacak ve bazı uyuşturucu bağımlılarının toplandığını düşünecek! farklı renklerde Ve ayrıca domuz yağı, sarımsaklı ve beyaz balıklı çorap satıyor! =)))
 
lexflyx :
))) Hmm, gerçekten .. Yani biri ilk kez şubeye gidecek, mesajları okuyacak, resimlere bakacak ve bazı uyuşturucu bağımlılarının toplandığını düşünecek! farklı renklerde Ve ayrıca domuz yağı, sarımsaklı ve beyaz balıklı çorap satıyor! =)))
)))) hmm zaten.. Şubeye böyle girip kobançikle tezgâhı karıştırıyorlar)))
 
stranger :
ölüyorum)))) zaten bir kez koydum))))))))))))
 
Vizard_ :
Bir Öğretmeni bu kadar berbat görmeyeli uzun zaman oldu))))
lexflyx :
peki ne yapmalı???? Şimdi kim kolay? ticaretsiz bir gün düşünülemez sonuçlara yol açar =)
 
Roman Busarov :
stranger :
Öğretmen?
 
Daniil Stolnikov :
