FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1195
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Güzel gün ...
EUR/USD ile ilgili düşünceler...
Büyüme şimdi 1.1'e ve 1.0815'e daha da düşüyor..
Sadece yorumlarla, aksi takdirde, Strange, sadece yapışırsa çok yemin eder ...
Ve şimdi Strange forumunun kuralları nelerdir?
Evet. o kolektif vicdandır.
O zaman moderatöre ayrımcılıktan şikayet etmek için bir neden var))))
Son kez yayınlanıyor...
Grafikte çizdiğim gibi istiyorum, mevduatları 1.1270 +\- 50pp bölgesinde satışa koyuyorum.
Kar 300pp.
Ekstrem sporcular güncel...
Dikkat! Gerçek parayla ticaret yapmak için değil!
Audi'niz olgunlaşıyor, ancak yavaş yavaş hala yeşil)
Ve şimdi Strange forumunun kuralları nelerdir?
Sterlin/dolar seviyesinde 1.4977.Bu seviyeden 1.4905'e bir toparlanma..
Boğaların gücü 1.4905'ten kalırsa, 1.5105-1.5135 seviyesine gideriz.
Evet, Spekülatör ölmüş görünüyor)
USD/JPY
Şimdi 119.30-40 seviyesi benim açımdan önemli