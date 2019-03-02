FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1195

azfaraon :

Güzel gün ...

EUR/USD ile ilgili düşünceler...

Büyüme şimdi 1.1'e ve 1.0815'e daha da düşüyor..

chepikds :
Sadece yorumlarla, aksi takdirde, Strange, sadece yapışırsa çok yemin eder ...
azfaraon :
Evet. o kolektif vicdandır.
iIDLERr :
O zaman moderatöre ayrımcılıktan şikayet etmek için bir neden var))))

 

Son kez yayınlanıyor...

Grafikte çizdiğim gibi istiyorum, mevduatları 1.1270 +\- 50pp bölgesinde satışa koyuyorum.

Kar 300pp.

Ekstrem sporcular güncel...


Dikkat! Gerçek parayla ticaret yapmak için değil!

 
stranger :
Audi'niz olgunlaşıyor, ancak yavaş yavaş hala yeşil)
Ena TR 117.65
 
azfaraon :
Ve şimdi Strange forumunun kuralları nelerdir?
Bak, yaramazlık yaparsan Sansei ile bir mağarayı kapatabilirsin.
Sterlin/dolar seviyesinde 1.4977.Bu seviyeden 1.4905'e bir toparlanma..

Boğaların gücü 1.4905'ten kalırsa, 1.5105-1.5135 seviyesine gideriz.

 

Evet, Spekülatör ölmüş görünüyor)

USD/JPY

Şimdi 119.30-40 seviyesi benim açımdan önemli

