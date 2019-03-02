FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1196
Sterlin/dolar seviyesinde 1.4977.Bu seviyeden 1.4905'e bir toparlanma..
Boğaların gücü 1.4905'ten kalırsa, 1.5105-1.5135 seviyesine gideriz.
Seviyeniz geçici bir hareket gibi yani 4 saat içinde bitecek bir dürtü, son seferki böyle bir harekete benziyor (mum kapanışı 1.5200-40'ın altında).. Bu sadece bir forumum. düşüncelerimi paylaş..
Ne yazdığın belli değil.
Burada daha net, sağda direnç, solda destek) Hemen şimdi.
Yani sadece yaklaşık 4 saat sürebilen ve mumu 1.5200-40'ın altına daha da kapatabilen geçici bir dürtüsel hareket..
Saygın Strange'in belirttiği seviyeler hakkında yazdım... Piyasada nasıl olabilecekleri ile ilgili düşüncelerimi paylaştım.. Yani sadece yaklaşık 4 saat sürebilen ve mumu 1.5200-40'ın altına daha da kapatabilen geçici bir dürtüsel hareket ..
Çok kategorik. Neden tam olarak bu şekilde ve başka bir şey yok?