azfaraon :

Sterlin/dolar seviyesinde 1.4977.Bu seviyeden 1.4905'e bir toparlanma..

Boğaların gücü 1.4905'ten kalırsa, 1.5105-1.5135 seviyesine gideriz.

stranger :
Seviyeniz geçici bir hareket gibi yani 4 saat içinde bitecek bir dürtü, son seferki böyle bir harekete benziyor (mum kapanışı 1.5200-40'ın altında).. Bu sadece bir forumum. düşüncelerimi paylaş..
azfaraon :
Ne yazdığın belli değil.
tol64 :
Saygın Strange'in belirttiği seviyeler hakkında yazdım... Piyasada nasıl olabilecekleri ile ilgili düşüncelerimi paylaştım.. Yani sadece yaklaşık 4 saat sürebilen ve mumu 1.5200-40'ın altına daha da kapatabilen geçici bir dürtüsel hareket ..
 
tol64 :
Burada daha net, sağda direnç, solda destek) Hemen şimdi.

 
azfaraon :
Yani sadece yaklaşık 4 saat sürebilen ve mumu 1.5200-40'ın altına daha da kapatabilen geçici bir dürtüsel hareket..
Çok kategorik. Neden tam olarak bu şekilde ve başka bir şey yok?
 
azfaraon :
54 yaşına kadar bir veya iki hafta daha sürükleyebilirler. Ancak boğalar hala araba sürdüğü için sürüklenecekler.
stranger :

Tabii burada ve sadece çok sayı görüyorum dersem (yani grafikteki çizgilere gösterdiğiniz tavrın aynısını ben de göstereceğim), o zaman ders çalışın vs vs. diyorsunuz. .. Piyasada neler olup bittiğine dair herkesin kendi tutumu vardır...
tol64 :
Piyasayı piyasa gücü açısından analiz ederler.Yöntem böyle bir seçeneği gösterir..
