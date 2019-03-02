FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1039

mmmoguschiy :
oyuncak bebek yok diyorlar :-D
analiz hataları sadece kendisi veya Kolyan tarafından açıklanacaktır)
 
genel olarak - para birimlerinde ne tür bir duygusal patlama olduğunu bilen var mı? Önemli bir haber var mıydı?
plya =) dün karaladın işte =)

vay, yarım yıl, hatta daha fazla olsun =)

13 Mart'ta ABD hükümet borçlarını tartışmaya başlayacak.
 
bu beleşçilerden çok var, özellikle zaman içinde bu inişe piramit yapanlar, ABD'de (15.30) işsizlik eğilimin devam etmesine neden oluyorsa, onlarla bir şeyler yapılması gerekiyor ve muhtemelen birisinin zaten içeriden biri var , o zaman bu zor kazanılan ölümlülerin elinden almalısın, yoksa hiçbir önlem bilmiyorlar)

 
siktir git :-D
 
bankta büyükanneler? :-D
 
Aynı programı istiyorum! ))
Avrupa parite)
 
ve aniden şiddetli bir savaş?


