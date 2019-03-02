FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1024
я не пипсу имел ввиду
На счёт машки согласен! вешаешь на Д1 (МА - 38-40) и пока не пересекёт не торгуешь в другую сторону. (вот и весь грааль)
Ты слово ангуляция, прости госпди, то понял?))))))))))))))))00
А чего по полю бегать, простоял у меня лимитник на 52 три дня, потому что хотел продать именно там, не достали, гуд, хватит того что есть, не продавать же где попало.
то есть реально продавать не собирались на развороте? Ну Миф то продал.
артикуль, я же не делаю копии старых, котрые норм. пашут))) прОцент и скука - тока это побуждает.... иногда люди просят помочь, помогаю беспл. и снова чо нибудь старенькое пробую по новому.
, а старое бывает пороешься и найдёшь...
Ты чего сегодня такой веселый?)))
Профессор то скрытный стал ..
Реально не собирался, потому что разворота на 5550 не видел.
Спасибо!