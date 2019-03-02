FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1024

yurchenko:
я не пипсу имел ввиду
А чего по полю бегать, простоял у меня лимитник на 52 три дня, потому что хотел продать именно там, не достали, гуд, хватит того что есть, не продавать же где попало.
 
Ishim:
На счёт машки согласен! вешаешь на Д1 (МА - 38-40) и пока не пересекёт не торгуешь в другую сторону. (вот и весь грааль)
Ты слово ангуляция, прости госпди, то понял?))))))))))))))))00
stranger:
Ты слово ангуляция, прости госпди, то понял?))))))))))))))))00
ангуляция != МА-шки
 
stranger:
А чего по полю бегать, простоял у меня лимитник на 52 три дня, потому что хотел продать именно там, не достали, гуд, хватит того что есть, не продавать же где попало.
то есть реально продавать не собирались на развороте? Ну Миф то продал. не пойму
 
yurchenko:
то есть реально продавать не собирались на развороте? Ну Миф то продал.
Реально не собирался, потому что разворота на 5550 не видел.
 
_new-rena:
артикуль, я же не делаю копии старых, котрые норм. пашут))) прОцент и скука - тока это побуждает.... иногда люди просят помочь, помогаю беспл. и снова чо нибудь старенькое пробую по новому.

и за это тебе

, а старое бывает пороешься и найдёшь...

 
SEVER11:

и за это тебе

, а старое бывает пороешься и найдёшь...

Ты чего сегодня такой веселый?)))

Профессор то скрытный стал ..  

 

 
stranger:
Реально не собирался, потому что разворота на 5550 не видел.
Спасибо!
SEVER11:

и за это тебе

, а старое бывает пороешься и найдёшь...

те же грабли))) вот индексы пока что приятно удивляют. кстати индюк (платный) недавно бросили тут на форуме беспл, т.к. чо та тама не работает. я посмотрел с понтом помочь человеку, а он оказался рабочим, вот и сляпал на нём сову)))
 
yurchenko:
Спасибо!
Задним числом я сейчас кучу признаков могу показать, но тогда не видел)))
