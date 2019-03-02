FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1038
oran gece boyunca koştu ...
Dün haber bekliyordun. durumu gördün mü ne çıktı
ena, Kanadalı, bir poundum var...
dünden itibaren bu para birimleri ve kombinasyonları için henüz bir şey açılmadı...
pound bugün yanıyor)))
şeyi biliyoruz...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1026
para birimleri dolar karşısında iyi gitti,
dolar endeksinde daha fazla artış bekleniyorsa, görünüşe göre Moskova saatiyle 15.30'a kadar bir geri dönüş olacak ve ziyafet devam edecek ve bu aldatmaca, şu anda çok sayıda olan satıcıları durdurmak ve neşeli alıcıları aldatmak)
Dur...
ve aldatmak, neşeli ...
rağmen hile:
