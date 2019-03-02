FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1036

Kimyadaki serbest radikaller , dış elektron kabuğunda bir veya daha fazla eşleşmemiş elektron içeren (genellikle kararsız) parçacıklardır. Başka bir tanıma göre, bir serbest radikal, bağımsız olarak var olabilen (yani göreli kararlılığa sahip olan) ve bir veya iki eşleşmemiş elektrona sahip olan bir molekül veya atom türüdür. Eşlenmemiş bir elektron, tek başına bir atomik veya moleküler orbitalde yer alır. Kural olarak, radikaller paramanyetik özelliklere sahiptir, çünkü eşleşmemiş elektronların varlığı manyetik alanla etkileşime neden olur. Ek olarak, radikallerin bu özelliği büyük ölçüde değişse de, eşleşmemiş bir elektronun varlığı reaktiviteyi önemli ölçüde artırabilir. )))

programlarda ilerleme var! Fenerden sonuncuyu ben şekillendirdim, sen benim için hedefleri yaz - ben senin için kalibre edeceğim!

 
Uyu! tüccarlar...
 
Evet, şimdi böyle bir aşama))) Osilatör aynı)))) Ve herkesin kendi onayı var)))) Resmi olarak zaten bir yükseliş eğilimim var, ancak alımlar osilatör okumalarına göre filtreleniyor))) Belki biz aşacağım ve tekrar aşağı ineceğim)))
ve gidelim, gidelim. Biz geldiğimizde altın yükselecek.
Uyu! tüccarlar...
İşim çok nadiren bizi ziyaret eder)
Kivi kimse ticaret yapmaz, değil mi?

Eurokiwi'yi tuzlamayı öneririm)

Replay) o sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooory uğradığı rağmen - büyük gözler için.
 
Manastır için - Tekrar) Taaaaaaapa acı çekse de yetişmiyor)
bir euro tuz. 0.8 azarlıyor.
bir euro tuz. 0.8 azarlıyor.
zaten tuzlu
 
Evet, şimdi böyle bir aşama))) Osilatör aynı)))) Ve herkesin kendi onayı var)))) Resmi olarak zaten bir yükseliş eğilimim var, ancak alımlar osilatör okumalarına göre filtreleniyor))) Belki biz aşacağım ve tekrar aşağı ineceğim )))
büyük ihtimalle aşağı. Ancak destek çok aşağıda olduğu için sadece gitmeyeceğiz, başarısız olacağız). 1.0270'te

teşekkür etmek !
 
büyük ihtimalle aşağı. Ancak destek çok aşağıda olduğu için sadece gitmeyeceğiz, başarısız olacağız). 1.0270'te

teşekkür etmek !
Eh, iyi))) Program siparişlerden alımı kaldırdı)))
 
1.05, hedef 1.035'i geçerse 1.490 stop sat - oradan düzeltmeye doğru yukarı. (sadece modaya uygun ayılarla tanışmak beni üzdü...)
şimdi 1.0548.

ama neden satış 1.05'te durdu???

48 s. ekstra?

teşekkür etmek !
