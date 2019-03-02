FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1036
programlarda ilerleme var! Fenerden sonuncuyu ben şekillendirdim, sen benim için hedefleri yaz - ben senin için kalibre edeceğim!
Evet, şimdi böyle bir aşama))) Osilatör aynı)))) Ve herkesin kendi onayı var)))) Resmi olarak zaten bir yükseliş eğilimim var, ancak alımlar osilatör okumalarına göre filtreleniyor))) Belki biz aşacağım ve tekrar aşağı ineceğim)))
Uyu! tüccarlar...
Kivi kimse ticaret yapmaz, değil mi?
Eurokiwi'yi tuzlamayı öneririm)
Manastır için - Tekrar) Taaaaaaapa acı çekse de yetişmiyor)
bir euro tuz. 0.8 azarlıyor.
Evet, şimdi böyle bir aşama))) Osilatör aynı)))) Ve herkesin kendi onayı var)))) Resmi olarak zaten bir yükseliş eğilimim var, ancak alımlar osilatör okumalarına göre filtreleniyor))) Belki biz aşacağım ve tekrar aşağı ineceğim )))
teşekkür etmek !
büyük ihtimalle aşağı. Ancak destek çok aşağıda olduğu için sadece gitmeyeceğiz, başarısız olacağız). 1.0270'te
teşekkür etmek !
1.05, hedef 1.035'i geçerse 1.490 stop sat - oradan düzeltmeye doğru yukarı. (sadece modaya uygun ayılarla tanışmak beni üzdü...)
ama neden satış 1.05'te durdu???
48 s. ekstra?
teşekkür etmek !