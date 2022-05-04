Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 57
1. Tekrarlanamadı. Ctrl+Tab ile hareket edildiğinde, Ctrl+Shift+Tab çalışır, giriş odağı düzenleyici penceresinde kalır. Belki bazı oynatma özellikleri vardır?
2. Peki Alt + A kombinasyonu ne yapmalı? Düzenleme ve değiştirme ile hareket ediyorsa Shift + Tab, Tab ile yapılır.
evet, odak düzenleyici penceresinde kalır.. Metin imlecinin kendisi GÖRÜNMEZ.. Dosya adıyla yer imine tıkladığınızda görünür..
tıklayın, çift tıklayın, oklar - evet, şapka hareket ediyor, ancak METİN imlecinin kendisi görünmüyor .. bir seçenek olarak - araç ipucundan sonra görünebilir ..
Alt+A - Değiştir iletişim kutusunda - genellikle - &Tümünü Değiştir - her şeyi kısayol tuşuyla değiştirin..
MT-294 yapısı, XP SP3
Başka özellikler var mı? Bu, düzenleyicideki herhangi bir dosyada görünüyor mu?
Yazmaya başladığınızda kayıyor mu? Yazarken imleç görünmez mi kalıyor?
F4 kullanarak terminalden ilk önyüklemede - sorun yok ..
Alt+TAB ile terminalden editöre ve geri dönüyorum.
bazı dosyalarda _sometimes_ imleci olur (ctrl + TAB'ye gidiyorum)
kaydırma - düzeltme işareti dosyanın başındaysa ve görünür alan sonundaysa (fare kaydırma çubuğunda sürüklenir) - normal - bir tuşa basıldığında dosyanın başına atlar..
Yazarken imleç görünmez.
Tıklandığında - düzeltme işaretinin konumu değişir - imleç görünmez ..
DoubleClick'te - seçim - şapka işaretini taşırken - seçim kaldırılır, imleç görünmez ..
F7 ile derleme - imleci de gizler ..
Ve böyle bir an - eğer başka bir şeyi kapatırsanız (MT değil .. tarayıcı, örneğin bir hesap makinesi ...) ForegroundWindow veya onlardan alt-tab - imleç yerinde ...
Üstteki şablon MT4'ten onaltılı biçimdedir, alttaki şablon MT5'tendir:
Soru: İkinci durumda bu zor format nedir, neden? Bu 00'lar her sembol olmadan her şeyi MT4'te olduğu gibi döndürmek mümkün mü? Aksi takdirde, ayrıştırma kesinlikle elverişsizdir ve aynı zamanda şablonun boyutu yarıya inecektir, çünkü bence bilgilerin yarısı boş ve gereksizdir.
MetaTrader 5 tamamen Unicode'dur ve herhangi bir dilde dizeleri destekler.
Bu nedenle, çok dilli metinleri normal olarak kaydetmek ve okumak için yapılandırmalar da unicode'dur. Unicode metni kesinlikle standart olduğundan, onunla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Not defteri dahil birçok programda açılır.
Peki ya not defteri? Gözlerimle bakmıyorum ama normal bir ayrıştırıcı ile ayrıştırıyorum. Ve not defteri ile değil, diyelim ki ActivePerl ile ayrıştırıyorum. MT5 şablonundan ayrıştırmadan önce, diyelim ki, belirli bir kapsayıcı türünün <object>...</object> tüm value2=\d+\.\d+, önce 0x00 bile hepsini ısırmam gerekiyor, sonra sadece ayrıştırın, gerekli değişiklikleri yapın, yerine 0x00 döndürün ve ancak bundan sonra MT5'i besleyin. Veya başka bir dislokasyon: dosya boyunca, önceden tanımlanmış her bir gerekli karakter aracılığıyla düzenli ifadede aynı 0x00'leri dikkate alın: v 0x00 a 0x00 l 0x00 u 0x00 e 0x00 2 0x00 = vb. (basitleştirilmiş örnek, aslında v, a, l , u, e, = ve diğer karakterlerin de hex'e dönüştürülmesi gerekir). Başka bir şey MT4'tür, hiçbir sorun yoktu, her şey görünüyordu ve basit bir metin formatıydı. Hex'i ayrıştırmak, açık ve kaçınılmaz bir ihtiyaç olmaksızın genellikle kötüdür, ancak bence, oldukça insan tarafından okunabilir şablonlar, bu tür karmaşıklıkların gerekli olduğu durumlarda geçerli değildir.
Yukarıdaki karmaşık yöntemlerle sorunu eğri bir keçi üzerinde çözmeye çalışmazsanız, belki daha basit bir yolu var mı?
Gözler için not defterinden bahsetmiştim.
Evet, unicode ayrıştırma kitaplıklarını kullanmanız gerekecek.
Geliştiriciler, hesabımla ilgili - Demo hesabımdaki Kaldıraç'ı 100'den 500'e yükseltebilir miyim?
Biri Kaldıraç = 100 , diğeri Kaldıraç = 500 olmak üzere iki hesaba sahip olmak çok gereklidir.
294 sürümünde böyle ilginç bir şeyle karşılaştım (daha önce yoktu).
Editörün başlangıcında, navigasyon paneli bir şekilde garip bir şekilde çizmeye başladı (sekmeleri değiştirdikten sonra her şey normalleşiyor)....