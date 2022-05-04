Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 61

Bekleyen emir ticareti nasıl yapılır? Bu şekilde denedim: 

       if (open<close) // цена растет 
       {
       if ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )!= ORDER_TYPE_SELL_STOP )
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING ;                                         
         mrequest.price = (high+low)/ 2 ;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble (mrequest.price + STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss 
         mrequest.tp = NormalizeDouble (mrequest.price - TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit 
         mrequest.symbol = _Symbol ;                                           // символ 
         mrequest.volume = Lot;                                               // количество лотов для торговли 
         mrequest.magic = EA_Magic;                                           // Magic Number 
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP ;                                // ордер на продажу 
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;                           // тип исполнения ордера - все или ничего 
         mrequest.deviation= 5 ;                                                // проскальзывание от текущей цены 
         OrderSend (mrequest,mresult);                                         // отсылаем ордер 
         } 
        }
       }
Bir emir yürütülür ve ardından her bir onay işaretine gecikmeler uygulanmaya devam eder.
Lütfen tüm kodu sağlayın.
Yani bu çift için mevduat varlığını kontrol etmeniz gerekiyor, (veya nasıl)?
 

WIN-7 64'ü kurdu. MT5'i indirdi. tüm işleri aktardı. derlenmiş. ama EA'yı ilgilenilen tarihte çalıştıramıyorum

tarih seçici sekmeleri grileşti

 
özel mod seçildi mi?
Dönem türü nedir? Genellikle yalnızca "Özel dönem " de tarihler etkinleşir (diğer her şey otomatik olarak kabul edilir)...
 
Interesting :
Dönem türü nedir? Genellikle yalnızca "Özel dönem"de tarihler etkinleşir (diğer her şey otomatik olarak kabul edilir)...
evet bir nevi anladım teşekkür etmek. Beceri tüm dönem maliyetleri. Şu anda hiçbir şey yapamam. 20 dakika önce hikaye yükleniyor. bırak indir, belki daha sonra daha hızlı olur...
alexvd :

Her zaman değil. Çarpıcı bir örnek: ENUM_TIMEFRAMES.

Yardımdaki enum değerlerinin açıklaması henüz planlanmadı, ancak her zaman anlamlarını öğrenme fırsatınız var.

öyle değil .. Ben bir programcıyım .. ve şahsen - her şeyi dışarı çıkarabilirim .. ve görünmez imleci - çok .. dışarıdan ..

ama - bir tüccar için bir ürün .. programlamayı anlamayan, ancak bazen yapmak bile isteyen ..

gerekli - mevcut tüm bilgiler - yaymak için .. elbette .. IMHO ..

 
alexvd :
Lütfen tüm kodu sağlayın.
Dosyalar:
ema.mq5  6 kb
 
EQU :

öyle değil .. Ben bir programcıyım .. ve şahsen - her şeyi dışarı çıkarabilirim .. ve görünmez imleci - çok .. dışarıdan ..

ama - bir tüccar için bir ürün .. programlamayı anlamayan, ancak bazen yapmak bile isteyen ..

gerekli - mevcut tüm bilgiler - yaymak için .. elbette .. IMHO ..

Tamsayı değerlerinin yayınlanması planlanmamıştır. Sabit tanımlayıcıları kullanın, bu sizi olası hatalardan koruyacaktır.
