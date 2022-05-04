Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 61
Bekleyen emir ticareti nasıl yapılır? Bu şekilde denedim:Bir emir yürütülür ve ardından her bir onay işaretine gecikmeler uygulanmaya devam eder.
WIN-7 64'ü kurdu. MT5'i indirdi. tüm işleri aktardı. derlenmiş. ama EA'yı ilgilenilen tarihte çalıştıramıyorum
tarih seçici sekmeleri grileşti
Dönem türü nedir? Genellikle yalnızca "Özel dönem"de tarihler etkinleşir (diğer her şey otomatik olarak kabul edilir)...
Her zaman değil. Çarpıcı bir örnek: ENUM_TIMEFRAMES.
Yardımdaki enum değerlerinin açıklaması henüz planlanmadı, ancak her zaman anlamlarını öğrenme fırsatınız var.
öyle değil .. Ben bir programcıyım .. ve şahsen - her şeyi dışarı çıkarabilirim .. ve görünmez imleci - çok .. dışarıdan ..
ama - bir tüccar için bir ürün .. programlamayı anlamayan, ancak bazen yapmak bile isteyen ..
gerekli - mevcut tüm bilgiler - yaymak için .. elbette .. IMHO ..
Lütfen tüm kodu sağlayın.
