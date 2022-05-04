Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 634
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu, Haftalık veya Aylık grafiklerde olmuyor mu?
Bars() işlevinde bu periyotlar için askıda kalmasına neden olan bir hata bulduk.
Varsayılan H1'imde yeni bir grafik eklediğim anda kilitleniyor, çarpıya basıyorum, terminali açıyorum, yeni grafik zaten açık.
ZY Buradan görebildiğim gibi, alıntıları indirirken, grafik görüntüleme olayı basitçe gerçekleşmiyor ve "Güncelleme bekleniyor" resmi donuyor.
ZZY Başka bir anlaşılmaz gerçek, gecikme büyük miktarda veri indirmekten kaynaklanıyorsa, geçmiş M1 formatında yükleniyor, o zaman TF'yi H1'den M15'e değiştirirken neden donuyor?
H1 zaten normalde açıktı.
SessionDeals() anlaşmaların sayısını döndürmez
sadece 1 anlaşma açması gereken bir EA örneği, aslında birkaç tane açar, bir öncekinde bir anlaşma açıldığında yeni bir emir ekler
#include <Ticaret\Ticaret.mqh>
geçersiz OnTick()
{
CSymbolInfo Sembolü; Symbol.Name(_Symbol);
CTrade Ticaret;
if(OrdersTotal()==NULL &&
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
çift Sor; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Sor);
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL);
dönüş;
}
}
Belki birisi size kernel32.dll'nin Win7 64'te MT5'te nasıl çalışacağını söyleyecektir.
if (new_bar()==false)dönüşü;
h1 = _lopen(yol1,2);
eğer(h1 < 0)
{
Print(" Dosya açılırken hata oluştu"+path1);
h1=_lcreat(path1,0);
eğer(h1<0)
{
Print("Dosya mydata.csv oluşturulamıyor");
dönüş;
}
Dosya mevcut olmasa bile h1>1'i açarken.
SessionDeals() anlaşma sayısını döndürmez
sadece 1 anlaşma açması gereken bir EA örneği, aslında birkaç tane açar, bir öncekinde bir anlaşma açıldığında yeni bir emir ekler
#include <Ticaret\Ticaret.mqh>
geçersiz OnTick()
{
CSymbolInfo Sembolü; Symbol.Name(_Symbol);
CTrade Ticaret;
if(OrdersTotal()==NULL &&
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
çift Sor; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Sor);
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL);
dönüş;
}
}
Symbol.SessionDeals(), Uzman Danışmanınız tarafından yapılan işlem sayısını değil, mevcut işlem seansı için enstrüman için toplam işlem sayısını döndürür.
not. Sadece değişim enstrümanları için çalışır.
Varsayılan H1'imde yeni bir grafik eklediğim anda kilitleniyor, çarpıya basıyorum, terminali açıyorum, yeni grafik zaten açık.
ZY Buradan görebildiğim gibi, alıntıları indirirken, grafik görüntüleme olayı basitçe gerçekleşmiyor ve "Güncelleme bekleniyor" resmi donuyor.
ZZY Başka bir anlaşılmaz gerçek, gecikme büyük miktarda veri indirmekten kaynaklanıyorsa, geçmiş M1 formatında yükleniyor, o zaman TF'yi H1'den M15'e değiştirirken neden donuyor?
H1 zaten normalde açıktı.
Renat , işte sana aynı sorunun bir başka belirtisi. Bugün, M15'teki majörler tarafından dün 6 çizelgenin açıldığı, tüm çizelgelerin normal başladığı ve dün problemlerin olduğu (ancak problemler dün hala çözüldü) bir geçmişi olan MT5'i başlattım. , grafik aktif olarak trafiği tüketti, neredeyse tüm gerekli geçmişe sahip olmama rağmen, bir günden sadece biraz daha az eksikti. Trafik 13,8 Mb'a ulaştığında terminali kapatıp yeniden başlattım, her şey yolunda gitti.
Shl sistem 32 bittir, M15'te tarihte lyama çubuğu olmamasına rağmen maksimum çubuk 1.000.000'dur, bu nedenle 300 bin yazılır. Belki bu yardımcı olur.
ZZY Başka bir fi, daha küçük bir zaman diliminden veri isteyen bir gösterge başlatıyorum, daha küçük bir zaman dilimi açıksa her şey yolunda, ancak daha küçük bir zaman dilimine sahip bir grafik çalışmıyorsa türkiye çalışmıyor. Ama nasıl, çünkü çizelge yeni açıldı, yani üzerinde bir hikaye var.
bu tür anahtar kelimelerle tanıştım
_Kritik hata
_IsX64
_İade EdilenÇift
_İade Edilen Şamandıra
_ReturnedString
_DurBayrak
referansı olmayan
Bunları nasıl kullanabilirsiniz ve ne anlama gelirler?
bu tür anahtar kelimelerle tanıştım
_Kritik hata
_IsX64
_İade EdilenÇift
_İade Edilen Şamandıra
_ReturnedString
_DurBayrak
referansı olmayan
Bunları nasıl kullanabilirsiniz ve ne anlama gelirler?
Bunlar, bazı sistem işlevlerini satır içine almak için dahili değişkenlerdir.
Derleyici bunları kullanmanıza izin vermeyecektir. Onları okuyamıyorsanız ve o zaman bile anlamlarının yorumu aniden değişebilir.
Örnekler çalışmasından.
Yanlış bir şey yapmış olmalıyım.
Teşekkürler, inceleyeceğim.
Lütfen test sonuçlarınızı gönderin.
Aksi takdirde, Uzman Danışmanım 574 sürümünde çalışır, ancak 581 sürümünde hiçbir şekilde çalışmak istemez.
Renat , işte sana aynı sorunun bir başka belirtisi. Bugün, M15'teki majörler tarafından dün 6 çizelgenin açıldığı, tüm çizelgelerin normal başladığı ve dün problemlerin olduğu (ancak problemler dün hala çözüldü) bir geçmişi olan MT5'i başlattım. , grafik aktif olarak trafiği tüketti, neredeyse tüm gerekli geçmişe sahip olmama rağmen, bir günden sadece biraz daha az eksikti. Trafik 13.8 Mb'a ulaşınca terminali kapatıp yeniden başlattım herşey güzel başladı
Bars() ve W1 ve MN1'deki frenlerle ilgili hata zaten düzeltildi.
Ayrıca uzmanların derlenmesi ve yüklenmesinde sabit frenler. Cuma günü kesinlikle yeni bir yapı olacak.
söyle bana sorun ne, zamanlayıcı ne tür bir sorun anlayamıyorum?
int OnInit()
{
EventSetTimer(60);
dönüş(0);
}
geçersiz OnDeinit(const int nedeni)
{
EventKillTimer() ;
}
geçersiz OnTimer()
{
Print("tik tak");
}
Bazı saçmalıklar alıyorum:
farklı şekilde gerçekleşir - arızalar her on dakikada bir meydana gelir