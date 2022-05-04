Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 629
"Piyasa İzleme penceresinde seçilen tüm semboller" optimizasyon modu ne anlama geliyor ???
Ve yardıma hiç bakmıyoruz - Optimizasyon modları ? :)
Dürüst olmak gerekirse, yardım karışıklığı netleştirmedi. Tamam, tahminimi dile getireceğim: "Piyasa İzleme penceresinde seçilen tüm semboller" modu, bence "tek geçiş" modunun, Piyasa İzleme'deki tüm sembollerin eksiksiz bir numaralandırmasıyla kullanılacağı anlamına gelir.
Yoksa hala düzenli bir karakter değişikliği ile GA mı kullanılıyor yoksa karakter değişikliği ile tam bir numaralandırma mı ???
Rusça olarak da yazılmıştır:
Önceki ikisinden farklı olarak bu optimizasyon modu, Expert Advisor'ı aynı giriş parametreleriyle ancak farklı semboller üzerinde test etmenize olanak tanır. Her optimizasyon geçişinde yalnızca ana test sembolü değiştirilir danışman, başka bir deyişle danışmanın ekleneceği çizelgenin sembolü.
Optimizasyon yalnızca "Piyasa İzleme" penceresinde halihazırda seçili olan sembollerde gerçekleşir . Böylece seçilen karakter setini ayarlayarak optimizasyonu kontrol edebilirsiniz.
Burada bir örnek denedim, diğer değerler hala çıkıyor
2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0
neden 11 anlamıyorum
Üzgünüm, şaşkınlığım son zamanlarda çoklu para birimi konusuyla uğraşıyor olmamdan kaynaklanıyor.
Bu nedenle, mevcut enstrüman için anlaşmalar açan danışmanların olduğunu tamamen unuttum. Çoklu para biriminde semboller ayarlarda belirtilir ve sizin için "grafik sembolü" yoktur. yani karakter değiştirme modunda ne yakaladığını anlayamadım :)
Gerçekte, akıldan gelen keder.
Bu 11 değil, 1 ve daha ilerisini ayırıcı 1.0 olmadan ele alın
Sorum eksik: https://www.mql5.com/en/forum/1111/page639#comment_146453 . Cevap lazım. :)
Sorunun özü:
Alım satım seviyeleri ekran özelliklerini ( CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - ( açık pozisyon seviyeleri, Zarar Durdur, Kâr Al, bekleyen emirler)) grafik nesnesi ( OBJ_CHART ) için kısıtlamalara dahil değildir.
---
Chart nesnesi (OBJ_CHART) için grafiklerle işlemler uygularken aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
---
Diğer tüm özellikler etkinleştirilse/devre dışı bırakılsa bile bunları görüntüleyemiyorum. Bu bir hata mı?
1. Sonuç olarak, test cihazının, terminalde seçilen listeden bağımsız olarak oluşturulan kendi sembol listesine sahip olmasıdır.
Ana enstrüman, test cihazında seçilen (veya Expert Advisor'ın bağlı olduğu) bu listeye otomatik olarak dahil edilir.
Çok para birimi ticaretine ihtiyacınız varsa , kalan semboller oraya uzman tarafından kendiniz eklenmelidir.
Tüm sembollerde işlem yapmak mümkün olacak, ancak keneler sadece ana sembolde gelecek.
2. Bu mod, çoğunlukla tek para birimi Uzman Danışmanlarını farklı para birimlerinde ancak aynı parametrelerle test etmek için oluşturuldu.
Bu durumda, terminal listesindeki tüm semboller (yani terminal) aranır, her yeni geçiş için testçi listesindeki ana sembol değiştirilir.
Bu modda, multileri de test edebilirsiniz, ancak iyi düşünülmüş bir multi için bu, mono para birimi kadar önemli olmayacaktır.
Onlar. sonuçlardaki fark mümkündür ve olacaktır, ancak (doğru yaklaşımla) o kadar küçük olacaktır ki, hata payına tam olarak uyacaktır.
