kod için:
bir hata alıyorum:
'Test1' - yanlış parametre sayısı test.mqh 10 8
Konu burada bir yerde tartışılmıştı ama çözüm bulamadım.
Bunun gibi "çözüldü":
ama bir şekilde yanlış.
Neyi yanlış yapıyorum?
Böyle deneyin.
581'i oluşturmak için güncellendi.
Bazı nedenlerden dolayı EURUSD için AD ve OBV hacim göstergelerinin okumaları düz bir çizgidir. Resim ektedir.
Bu nedenle Expert Advisor'ın test edilmesi ve optimizasyonu boşa çıktı.
Göstergelerin yerleşik olduğunu anlıyorum?
Oynamak mümkün değil. Ve terminalin/uzmanların günlüklerinde neler var?
Belgeler muhtemelen oluşturma ve silme işlemlerini karıştırdı:
Grafiğe sağ tıklayın. Bağlam menüsünde, => Özellikler'e tıklayın. Özellikler penceresi açılır. "Göster" sekmesinde, " Nesne açıklamalarını göster" kutusunu işaretleyin. "Özellikler" penceresi F8 tuşuna basılarak da çağrılabilir.
Ve diğer tarafta (pencerenin sağında) bir açıklama olarak, kim bilir, kendi etiketleriniz dışında.
Bir açıklamanız varsa, bu fiyattır, o zaman nesne arka plan yapılabilir ve fiyat skalasında yatay çizgilerin fiyatı görüntülenecektir. Kendi açıklamanız varsa, etiketleri görüntülemeniz gerekecektir. Veya nesneler için böyle bir özellik eklemek için hizmet masasında bir dilek. :)
Yatay çizgiler sola doğru devam ediyor (ekranın tam genişliğine kadar) .. Bu biraz yetersiz ve müdahale ediyor.
Etiketleri dün yaptım, ipucunuzla görüntüleyene kadar :)
Teşekkür ederim.
Yatay çizgiler ekranın tüm genişliği boyunca çizildiği için size uymuyorsa, trend çizgilerini her iki tarafta da aynı fiyata ayarlayarak kullanabilirsiniz.
Not Her ne kadar resme bakılırsa, onları kullanmışsınız. ))
Ben de modaya uygun hale getirdim.Aynı fiyatla.Sadece açıklama solda.Başlangıç noktasında.Soru bu.
Ve satırı sağdan sola (arkadan) başlatmaya çalıştım ama etiket hala solda, sadece ters çevrilmiş :))