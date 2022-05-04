Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 635
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
söyle bana sorun ne, zamanlayıcı ne tür bir sorun anlayamıyorum?
Komut dosyasının grafiğe eklendiği andan tamamlanmasına kadar tam günlüklerin sağlanması önerilir.
Belirtilen günlüğe göre net bir gösterge yoktur:
Metatrader ve MQL5'te ustalaşmaya yeni başladım. Kendi göstergemi yaratmaya çalışıyorum.
Standart fraktal göstergeye göre direnç ve destek seviyeleri yapmaya karar verdim.
Bazı şeyleri değiştirdim ve çok şey çıkardım veya yorum yaptım. Sonuç bu koddur:#özellik göstergesi_chart_window
#özellik göstergesi_tamponları 1
#property Indicator_plots 1
#özellik göstergesi_type1 DRAW_LINE
#özellik göstergesi_renk1 clrDeepPink
#özellik göstergesi_label1 "Seviye"
#özellik göstergesi_style1 STYLE_SOLID
#özellik göstergesi_width1 1
//---- gösterge arabellekleri
doubleExtBuffer[];
//+------------------------------------------- --------------------+
//| özel gösterge başlatma işlevi |
//+------------------------------------------- --------------------+
geçersiz OnInit()
{
//---- gösterge arabellek eşlemesi
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA);
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
// gösterge doğruluğu, çizelge doğruluğuna eşit mi??
//---- hangi dizinin çizileceğini ilk çubuğu ayarlar
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218);
//---- ok çizerken kayar
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-ExtArrowShift);
//---- çizim satırı boş değerini ayarlar--
// PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,BOŞ_DEĞER);
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---- başlatma tamamlandı
}
//+------------------------------------------- --------------------+
//| Hızlandırıcı/Yavaşlatıcı Osilatör |
//+------------------------------------------- --------------------+
int OnCalculate(const int oranları_toplam, // giriş çubuklarının sayısı
const int prev_hesaplanmış, // önceki çağrıda işlenen çubuklar
const tarihsaat &Saat[],
const double &Aç[],
const çift &Yüksek[],
const çift &Düşük[],
const double &Kapat[],
const uzun &TickVolume[],
const uzun &Hacim[],
const int &Spread[])
{
int i,limit;
//---
if(oranlar_toplam<5)
dönüş(0);
//---
if(önceki_hesaplanmış<7)
{
sınır=2;
//--- dizileri temizle
ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE);
}
başka limit=oranlar_toplam-5;
for(i=limit;i<rates_total-3 && !IsStopped();i++)
{
//---- Üst Fraktal
if(Yüksek[i]>Yüksek[i+1] && Yüksek[i]>Yüksek[i+2] && Yüksek[i]>=Yüksek[i-1] && Yüksek[i]>=Yüksek[i-2 ])
ExtBuffer[i]=Yüksek[i];
başka ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
//---- Alt Fraktal
if(Düşük[i]<Düşük[i+1] && Düşük[i]<Düşük[i+2] && Düşük[i]<=Düşük[i-1] && Düşük[i]<=Düşük[i-2 ])
ExtBuffer[i]=Düşük[i];
başka ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
}
//--- OnHesaplama tamamlandı. Yeni prev_calculated döndürün.
dönüş(oranlar_toplam);
}
//+------------------------------------------- --------------------+
Derleme sırasında herhangi bir hata yoktur. Ancak çizgiler (seviyeler) çizilmez.
İstemi, bir trabl ne olabilir?
İstemi, bir trabl ne olabilir?
çizginin görülebilmesi için bitişik çubuklarda en az iki nokta olmalıdır.
Denemek
Evet.
Not: Forumda kod için harika bir SRC butonu var, kullanın)
sipariş verirken bir hata oluşuyor.. Sebebi ne olabilir?
2012.02.08 19:15:22 model (EURUSD,M10) CTrade::PositionOpen: talep al 0.10 (boş) 1.32710 sl: 1.32530 tp: 1.33021 [geçersiz istek]
581'i oluşturmak için güncellendi.
Bazı nedenlerden dolayı EURUSD için AD ve OBV hacim göstergelerinin okumaları düz bir çizgidir. Resim ektedir.
Bu nedenle Expert Advisor'ın test edilmesi ve optimizasyonu boşa çıktı.
TREND nesnesine italik etiket ("Açıklama") ayarlanamıyor. İlk başta programlı olarak başarısız oldu.
Sonra satıra elle de yazı yazamayacağımı keşfettim, belki yanlış yapıyorum..
MT4'te:
kod için:
class Test1
{
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
bir hata alıyorum:
'Test1' - yanlış parametre sayısı test.mqh 10 8
Konu burada bir yerde tartışılmıştı ama çözüm bulamadım.
Bunun gibi "çözüldü":
class Test1
{
protected:
void Test1() {}
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
ama bir şekilde yanlış.
Neyi yanlış yapıyorum?
TREND nesnesine italik etiket ("Açıklama") ayarlanamıyor. İlk başta programlı olarak başarısız oldu.
Sonra satıra elle de yazı yazamayacağımı keşfettim, belki yanlış yapıyorum..
MIGBank-Demo'nun sunucusu olduktan sonra, bağlantıyla ilgili sürekli sorunlar vardı, şu anda bağlanamıyor.