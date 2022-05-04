Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 639

Yeni yorum
 
Renat :

Ve grafikte kaç çubuk var? "Sınırsız" mı? Ve kaç göstergeli kaç grafik açık?

Seçilen bir grafiğin değil, tüm terminalin tam ekran görüntüsünün gösterilmesi arzu edilir.

Hata kalmayana kadar tekrar başlatıldı. Fragmandaki ekran.

Her neyse, kaynak sorunu devam ediyor.

Dosyalar:
ScMt.zip  63 kb
 

586 sürümüne güncellendi.

Artık Expert Advisor, başlangıçta hemen parametreler penceresini açar.

Fakat OK butonuna bastıktan sonra yaklaşık 1-2 saniye Expert Advisor görünmez.

 
alexvd :

Göstergelerin yerleşik olduğunu anlıyorum?

Oynamak mümkün değil. Ve terminalin/uzmanların günlüklerinde neler var?

Terminalin standart teslimatından fabrika göstergeleri.

İlk resim, göstergenin H1 döneminde farklı döviz çiftleri için nasıl çalıştığını göstermektedir. Gördüğünüz gibi EURUSD çifti ile ilgili sorunlar var. Ayrıca, H1 ve üzeri periyotlardan bu çift için problem

Aynı zamanda, M30 ve altındaki dönemlerden itibaren hiçbir sorun yoktur.

 
Merhaba, ayrıca H1 ve üstü ile EURUSD için AD ve OBV'm var düz bir çizgi veriyor
 
sergeev :


586 sürümüne güncellendi.

Artık Expert Advisor, başlangıçta hemen parametreler penceresini açar.

Fakat OK butonuna bastıktan sonra yaklaşık 1-2 saniye Expert Advisor görünmez.

Ve doğrulama için uzmana kaynak sağlayabilirsiniz.

Belki bir servis masası.

 
muallch :
Meta düzenleyici, önceden tanımlanmış işlevleri hızlı bir şekilde girmek için bir bağlam ipucuna sahiptir - bu iyi. Ama büyük/küçük harf duyarlılığı çok iyi değil. ister misin mesela MathRound, matematik yazıyorsunuz... - menü çıkmıyor, Math yazmanız gerekiyor... Bu bir kusur mu, yoksa bilerek mi yapıldı? MT4'te böyle bir büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur.

Yine de, araya girdiğim için özür dilerim.

 
alexvd :

Ve doğrulama için uzmana kaynak sağlayabilirsiniz.

Belki bir servis masası.

Ve burada ve nedenleri hakkında gerek olmadığını düşünüyorum. :)

bu, terminalin İnternet bağlantısı kesildiğinde olur.

sadece bana açıkla lütfen, başlatma sırasında sunucularınızı kontrol etmek için neden uzmanıma ihtiyacınız var? Böyle bir koruma ne kadar şüpheli görünüyor. saf korsanlar. :)

 

Bu hata, yapı 581'de yukarıda zaten yayınlanmıştır, yapı 586'da yeni yapı içinde kalmıştır.


Shl nesneleri henüz silinmedi, terminal aşırı yüklenmedi, hata mevcut beyler, geliştiriciler önde gelen sorular soruyor, yakalayabiliriz. Bekliyorum.

 
peki ya bug? bana hatırlat?

 
sergeev :
peki ya bug? bana hatırlat?


Hareket halindeki altı çizelgeden aşağıdaki ekranımda zaman ölçeğinin üstünde cismin tarihi var, bunu sadece son üçünde, ilk üç çizelgede görüyorum, tıpkı sizin gibi.
1...632633634635636637638639640641642643644645646...3184
Yeni yorum