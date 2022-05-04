Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 639
Ve grafikte kaç çubuk var? "Sınırsız" mı? Ve kaç göstergeli kaç grafik açık?
Seçilen bir grafiğin değil, tüm terminalin tam ekran görüntüsünün gösterilmesi arzu edilir.
Hata kalmayana kadar tekrar başlatıldı. Fragmandaki ekran.
Her neyse, kaynak sorunu devam ediyor.
586 sürümüne güncellendi.
Artık Expert Advisor, başlangıçta hemen parametreler penceresini açar.
Fakat OK butonuna bastıktan sonra yaklaşık 1-2 saniye Expert Advisor görünmez.
Göstergelerin yerleşik olduğunu anlıyorum?
Oynamak mümkün değil. Ve terminalin/uzmanların günlüklerinde neler var?
Terminalin standart teslimatından fabrika göstergeleri.
İlk resim, göstergenin H1 döneminde farklı döviz çiftleri için nasıl çalıştığını göstermektedir. Gördüğünüz gibi EURUSD çifti ile ilgili sorunlar var. Ayrıca, H1 ve üzeri periyotlardan bu çift için problem
Aynı zamanda, M30 ve altındaki dönemlerden itibaren hiçbir sorun yoktur.
Ve doğrulama için uzmana kaynak sağlayabilirsiniz.
Belki bir servis masası.
Meta düzenleyici, önceden tanımlanmış işlevleri hızlı bir şekilde girmek için bir bağlam ipucuna sahiptir - bu iyi. Ama büyük/küçük harf duyarlılığı çok iyi değil. ister misin mesela MathRound, matematik yazıyorsunuz... - menü çıkmıyor, Math yazmanız gerekiyor... Bu bir kusur mu, yoksa bilerek mi yapıldı? MT4'te böyle bir büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur.
Yine de, araya girdiğim için özür dilerim.
Ve burada ve nedenleri hakkında gerek olmadığını düşünüyorum. :)
bu, terminalin İnternet bağlantısı kesildiğinde olur.
sadece bana açıkla lütfen, başlatma sırasında sunucularınızı kontrol etmek için neden uzmanıma ihtiyacınız var? Böyle bir koruma ne kadar şüpheli görünüyor. saf korsanlar. :)
Bu hata, yapı 581'de yukarıda zaten yayınlanmıştır, yapı 586'da yeni yapı içinde kalmıştır.
Shl nesneleri henüz silinmedi, terminal aşırı yüklenmedi, hata mevcut beyler, geliştiriciler önde gelen sorular soruyor, yakalayabiliriz. Bekliyorum.
peki ya bug? bana hatırlat?