uzaktan mı çalışıyorsun Farklı oturum açmalar altında mı?
Korumayı abarttık - kesinlikle düzelteceğiz.
Expert Advisor'ın ilk paketinin açılmasında gecikme, ancak Expert Advisor'ın çalışmasında gecikme.
Renat, lütfen bu aksaklık için en kısa zamanda bir yama verin.
EA, test cihazında başlatıldığında hata veriyor
Gönderdiğiniz için teşekkürler, hata düzeltildi. Lütfen yeni yapının yayınlanmasını bekleyin.
Geçerli sürümde çalışmak için , ZeroMemory işlevi aracılığıyla yapıları sıfıra sıfırlayın.
Merhaba, yapı 581'de (64-bit, OS 7) Çubuklarla ilgili sorunlarla karşılaştım - 581'e kadar çubuk sayısını vermesine rağmen "0" değerini vermeye başladı. Barlar açıklamasındaki siteden bir örnek aldım, scripte ekledim ve EURUSD çifti üzerinde çalıştırdım, sonuç olarak H1- 88510, H4- 27589, D1-10570, W1 -0 aslında -2144, MN1 elde ettim. -0 aslında - 494 bar- Neyin yanlış olduğunu anlayamıyorum.
PS Yardımdaki komut dosyasını kullanarak hikayeyi yüklüyorum
Bilinmeyen bir nedenden dolayı, terminal büyük hacimli geçmiş indirir, 2 kez başlatır ve her seferinde birkaç dakika içinde 50 MB indirir. Terminalde göstergesiz farklı dönemlerle 2 euro-dolar tablosu açıldı, uzmanlar... Lansmanın ardından herhangi bir işlem yapılmadı.
Hafta sonu boyunca, tarihi dakika tabanlarını düzelttik, kalitesini artırdık ve bu da onu terminallere yeniden indirme ihtiyacına yol açtı.
Bu tek seferlik bir işlemdir - geçmiş otomatik olarak senkronize edilir.
Hayır Renat, başka bir şey, alıntıları bir güncelleme ile güncellemek, ancak grafiği açtığınızda, terminal kilitleniyor ve ne kadar beklediğinizin önemi yok (deneme 30 saniye, 5 dakika, 10 dakika), yalnızca siliniyor terminal durumu çözer, daha sonra grafiği açtığınızda zaten hazırdır.
Bu, Haftalık veya Aylık grafiklerde olmuyor mu?
Bars() işlevinde bu periyotlar için askıda kalmasına neden olan bir hata bulduk.