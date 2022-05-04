Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 630
Mülk çalışır, ancak ticaret seviyelerinin gösterimi uygulanmaz. Haydi Yapalım şunu.
ananos 578 yapısından9. MQL5: x64 sürümü için bir dizgeye bağlantı iletilirken oluşan bir hata düzeltildi.
10. MQL5: x64 sürümü için DLL'ye iletilen dize için sabit hesaplama hatası.
11. MQL5: ChartRedraw() çağrısının "Chart" türündeki grafik nesnelerde işlenmesi düzeltildi.
9, 10, bir HttpOpenRequest isteğiyle mi ilgili?ve 11'de tam olarak ne düzeltildi?
ananos 578 yapısındanve 11'de tam olarak ne düzeltildi?
"Lisans" menüsüne nasıl bilgi eklenir?
Komut dosyası başlatıldığında kullanıcı verilerini girme penceresinden bahsediyoruz.
Sanırım bu sadece pazardaki ürünler için.
programcı için mevcut değil
Merhaba sevgili arkadaşlar.Pozisyon takip modülümde bir pozisyonun bir kısmını kapatmak ve stop'u başabaş olarak değiştirmek için basit bir algoritma kullanıyorum.Yakın zamana kadar modül çalışıyordu fakat yeni güncellemelerle çalışmıyor, yapamıyor. fonksiyonu başlatır ve orada olmasalar da bir çeşit gösterge arar.Aynı uzmanı diğer trol modülleriyle kullanırken böyle bir soruna neden olmaz.Bu modülü yazan programcı sizinle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi,bir şey ile bağlantılı güncellemeler.
Lütfen sorunu çözmeme yardım edin.
2012.02.02 12:14:38 OnInit başarısız olduğu için Core 1 test cihazı durduruldu
Modüllü bir EA oluştursanız bile:
https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article
Aynı resim. Ne yapalım ?
Güncel yüklenen geçmişle ilgili bilgilerin neden uçabileceğini söyle.
Birkaç gün önce, stratejiyi 14 çift için üç yıllık derinlikte başarıyla test ettim.
Dün MT5'i açtım ve tüm grafiklerde "Güncelleme bekleniyor" görüyorum
Geçmişin bir kısmı tekrar indirildi, terminal 200 mb'den fazla indirdiğini gösterdi, ardından kapattım.
Bugün hikaye yeniden yükleniyor ve şimdiden 250 mb'den fazla indirildi
mevcut sunucunun geçmişine sahip klasördeki diskte, birim 3,6 GB'den fazla
Başka bir sunucuda yeni hesap açmadım.
574, x64 oluştur
Genel olarak, araçlar-günlük sekmesinde daha ayrıntılı bir günlük tutmaktan zarar gelmez.
en azından terminalin bazı çiftler için geçmişi sunucuyla senkronize etmesi ve/veya indirmesi. test cihazı bunu nasıl yapar
Hangi sunucuya bağlanıyorsun? Başka hangi bilgileri sağlayabilirsiniz? Kütükler?
AlpariFS-MT5
Arşivdeki son üç günlük.
Başka bilgiler de verebilirim. Sadece başka neye ihtiyaç olduğunu söyle.
.. Şimdi testi başlattım, test cihazı anladığım kadarıyla geçmişi demo sunucusuyla değil terminalle yeniden senkronize ediyor.