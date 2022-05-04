Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 630

antt :
Mülk çalışır, ancak ticaret seviyelerinin gösterimi uygulanmaz. Haydi Yapalım şunu.
Evet, aynen bunu da yazmam gerekiyordu, unutmuşum. Özellik etkinleştirildi/devre dışı bırakıldı. Bu doğrulanıyor. Sadece görüntü yoktu. Teşekkürler, aksi takdirde böyle bir gösterge yapmaya başladım. :)
 

ananos 578 yapısından

9. MQL5: x64 sürümü için bir dizgeye bağlantı iletilirken oluşan bir hata düzeltildi.

10. MQL5: x64 sürümü için DLL'ye iletilen dize için sabit hesaplama hatası.
11. MQL5: ChartRedraw() çağrısının "Chart" türündeki grafik nesnelerde işlenmesi düzeltildi.


9, 10, bir HttpOpenRequest isteğiyle mi ilgili?

ve 11'de tam olarak ne düzeltildi?
sergeev :

ananos 578 yapısından

ve 11'de tam olarak ne düzeltildi?
"Grafik" nesnesinin yeniden çizilmesi, "büyük" kardeşte - Grafiklerde yapıldığı gibi çağrılmadı.
 

"Lisans" menüsüne nasıl bilgi eklenir?

Komut dosyası başlatıldığında kullanıcı verilerini girme penceresinden bahsediyoruz.

 
denkir :

"Lisans" menüsüne nasıl bilgi eklenir?

Komut dosyası başlatıldığında kullanıcı verilerini girme penceresinden bahsediyoruz.

Sanırım bu sadece pazardaki ürünler için.

programcı için mevcut değil

 

Merhaba sevgili arkadaşlar.Pozisyon takip modülümde bir pozisyonun bir kısmını kapatmak ve stop'u başabaş olarak değiştirmek için basit bir algoritma kullanıyorum.Yakın zamana kadar modül çalışıyordu fakat yeni güncellemelerle çalışmıyor, yapamıyor. fonksiyonu başlatır ve orada olmasalar da bir çeşit gösterge arar.Aynı uzmanı diğer trol modülleriyle kullanırken böyle bir soruna neden olmaz.Bu modülü yazan programcı sizinle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi,bir şey ile bağlantılı güncellemeler.

Lütfen sorunu çözmeme yardım edin.

2012.02.02 12:14:38 OnInit başarısız olduğu için Core 1 test cihazı durduruldu

Modüllü bir EA oluştursanız bile:

https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article

Aynı resim. Ne yapalım ?

kesinlikle yargılamayın. Ben burada yeniyim. forumda dolaşıp kayboldum..... Sorunun özü: MT4'te sipariş penceresi hayatımda hiç kullanmadığım bir tablo ile açılıyor. Soru: Bu çizelge nasıl kaldırılır, böylece sipariş penceresi bir onay çizelgesi içermez? E-postaya vereceğiniz yanıt için şimdiden teşekkür ederiz: golsv@ukr.net
 

Güncel yüklenen geçmişle ilgili bilgilerin neden uçabileceğini söyle.

Birkaç gün önce, stratejiyi 14 çift için üç yıllık derinlikte başarıyla test ettim.

Dün MT5'i açtım ve tüm grafiklerde "Güncelleme bekleniyor" görüyorum

Geçmişin bir kısmı tekrar indirildi, terminal 200 mb'den fazla indirdiğini gösterdi, ardından kapattım.

Bugün hikaye yeniden yükleniyor ve şimdiden 250 mb'den fazla indirildi

mevcut sunucunun geçmişine sahip klasördeki diskte, birim 3,6 GB'den fazla

Başka bir sunucuda yeni hesap açmadım.

574, x64 oluştur

Genel olarak, araçlar-günlük sekmesinde daha ayrıntılı bir günlük tutmaktan zarar gelmez.

en azından terminalin bazı çiftler için geçmişi sunucuyla senkronize etmesi ve/veya indirmesi. test cihazı bunu nasıl yapar

 

Hangi sunucuya bağlanıyorsun? Başka hangi bilgileri sağlayabilirsiniz? Kütükler?

 
alexvd :

Hangi sunucuya bağlanıyorsun? Başka hangi bilgileri sağlayabilirsiniz? Kütükler?

AlpariFS-MT5

Arşivdeki son üç günlük.

Başka bilgiler de verebilirim. Sadece başka neye ihtiyaç olduğunu söyle.


.. Şimdi testi başlattım, test cihazı anladığım kadarıyla geçmişi demo sunucusuyla değil terminalle yeniden senkronize ediyor.

Dosyalar:
Temp.zip  6 kb
