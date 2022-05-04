Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 632
Korumayı abarttık - kesinlikle düzelteceğiz.
Expert Advisor'ın ilk paketinin açılmasında gecikme, ancak Expert Advisor'ın çalışmasında gecikme.
sadece terminalin bazı yeniden güncellenmesinden geçti.
şimdi 2-3 saniye ve 64 bitlik bir terminalde fren yapıyor
kodu çalışmak ve yeniden derlemek imkansızdır. şimdiye kadar yedek bir 578 yapısına geçti.
Strateji test cihazının yeni 581 sürümünde bir sorun var.
Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım onda bir sorun var.
Bana söyleme, bu sadece bana mı oluyor?
Panik yapmayın, hata düzeltme aktif aşamada, ancak bu tür gönderilerle daha da kötüleşecek.
Neyin yanlış olduğunu sırayla alalım, her biri için ayrı ayrı değil (bit derinliği, sorun).
Şimdiye kadar 64 bit sürümdeki hatalarla ilgili incelemeleri dinliyordum, sorunlarınızı gönderin.
Evet, emin değilim, belki bir şeyi karıştırdım ve çözemiyorum.
Sadece, uzman ya güncellemeden sonra çalışmayı durdurdu ya da içindeki bir şeyi sildim.
Yeni bir yapıda yeniden derlediniz mi?
Evet.
Bu satırları yazdırır ve çıkar.
2012.02.04 18:12:02 Çekirdek 1 bağlantısı kapatıldı
2012.02.04 18:12:02 Çekirdek 1 bağlantısı kesildi
2012.02.04 18:12:02 Analiz edilen geçmişin test cihazı kalitesi %100'dür.
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 ortak senkronizasyon tamamlandı
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 2010.01.01 00:00 ile 2012.02.02 00:00 arasında test edildi
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 yetkilendirildi (aracı derleme 581)
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 bağlı
2012.02.04 18:12:01 127.0.0.1:3001'e bağlanan Çekirdek 1
2012.02.04 18:12:00 Core 1 Agent süreci başladı
danışman
int OnInit()
{
dönüş(0);
}
geçersiz OnDeinit(const int nedeni)
{
}
geçersiz OnTick()
{
//--- isteği hazırla
MqlTradeRequest isteği={0};
request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // bekleyen bir sipariş vermek
request.magic=55555; // SİPARİŞ_MAGIC
request.symbol=_Symbol; // alet
request.volume=0.1; // 0.1 lot hacim
request.sl=0; // Stop Loss belirtilmedi
request.tp=0; // Kar Al belirtilmemiş
//--- sipariş tipini oluştur
request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; // sipariş türü
//---bekleyen bir sipariş için fiyat oluştur
istek.fiyat=1.48; // açılış fiyatı
//--- bir ticaret talebi gönder
MqlTradeResult sonuç={0};
OrderSend(istek,sonuç);
}
test cihazında çalıştırıldığında hata veriyor
2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5' içinde 0xAF0F085B'ye erişim ihlali yazın
2012.02.04 18:33:49 OnTick kritik hatası
EA'nın hangi iş parçacığını Örneklerden çalıştırmayı deneyin
Örnekler çalışmasından.
Yanlış bir şey yapmış olmalıyım.
Teşekkürler, inceleyeceğim.
Dikey çizginin tarihi bir şekilde mucizevi bir şekilde zaman ölçeğinin ötesine geçti.
Terminal MetaTrader 5 build 581 başlatıldı (MetaQuotes Software Corp.) 32 bit
Not Tekrar edemem, o çizelge kapandıktan ve yenisi açıldıktan sonra sorun tekrarlamadı.