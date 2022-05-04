Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 632

Yeni yorum
 
Renat :

Korumayı abarttık - kesinlikle düzelteceğiz.

Expert Advisor'ın ilk paketinin açılmasında gecikme, ancak Expert Advisor'ın çalışmasında gecikme.

sadece terminalin bazı yeniden güncellenmesinden geçti.

şimdi 2-3 saniye ve 64 bitlik bir terminalde fren yapıyor


kodu çalışmak ve yeniden derlemek imkansızdır. şimdiye kadar yedek bir 578 yapısına geçti.

 

Strateji test cihazının yeni 581 sürümünde bir sorun var.

Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım onda bir sorun var.

Bana söyleme, bu sadece bana mı oluyor?

 
pusheax :

Strateji test cihazının yeni 581 sürümünde bir sorun var.

Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım onda bir sorun var.

Bana söyleme, bu sadece bana mı oluyor?

Panik yapmayın, hata düzeltme aktif aşamada, ancak bu tür gönderilerle daha da kötüleşecek.

Neyin yanlış olduğunu sırayla alalım, her biri için ayrı ayrı değil (bit derinliği, sorun).

Şimdiye kadar 64 bit sürümdeki hatalarla ilgili incelemeleri dinliyordum, sorunlarınızı gönderin.

 
Urain :

Panik yapmayın, hata düzeltme aktif aşamada, ancak bu tür gönderilerle daha da kötüleşecek.

Neyin yanlış olduğunu sırayla alalım, her biri için ayrı ayrı değil (bit derinliği, sorun).

Evet, emin değilim, belki bir şeyi karıştırdım ve çözemiyorum.

Sadece, uzman ya güncellemeden sonra çalışmayı durdurdu ya da içindeki bir şeyi sildim.

 
pusheax :

Evet, emin değilim, belki bir şeyi karıştırdım ve çözemiyorum.

Sadece, uzman ya güncellemeden sonra çalışmayı durdurdu ya da içindeki bir şeyi sildim.

Yeni bir derlemede yeniden derlediniz mi?
 
Urain :
Yeni bir yapıda yeniden derlediniz mi?

Evet.

Bu satırları yazdırır ve çıkar.

2012.02.04 18:12:02 Çekirdek 1 bağlantısı kapatıldı
2012.02.04 18:12:02 Çekirdek 1 bağlantısı kesildi
2012.02.04 18:12:02 Analiz edilen geçmişin test cihazı kalitesi %100'dür.
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 ortak senkronizasyon tamamlandı
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 2010.01.01 00:00 ile 2012.02.02 00:00 arasında test edildi
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 yetkilendirildi (aracı derleme 581)
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 bağlı
2012.02.04 18:12:01 127.0.0.1:3001'e bağlanan Çekirdek 1
2012.02.04 18:12:00 Core 1 Agent süreci başladı

 
pusheax :

Evet.

Bu satırları yazdırır ve çıkar.

2012.02.04 18:12:02 Çekirdek 1 bağlantısı kapatıldı
2012.02.04 18:12:02 Çekirdek 1 bağlantısı kesildi
2012.02.04 18:12:02 Analiz edilen geçmişin test cihazı kalitesi %100'dür.
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 ortak senkronizasyon tamamlandı
2012.02.04 18:12:01 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 2010.01.01 00:00 ile 2012.02.02 00:00 arasında test edildi
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 yetkilendirildi (aracı derleme 581)
2012.02.04 18:12:01 Çekirdek 1 bağlı
2012.02.04 18:12:01 127.0.0.1:3001'e bağlanan Çekirdek 1
2012.02.04 18:12:00 Core 1 Agent süreci başladı

EA'nın hangi iş parçacığını Örneklerden çalıştırmayı deneyin
 

danışman

int OnInit()

{

dönüş(0);

}

geçersiz OnDeinit(const int nedeni)

{

}

geçersiz OnTick()

{

//--- isteği hazırla

MqlTradeRequest isteği={0};

request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // bekleyen bir sipariş vermek

request.magic=55555; // SİPARİŞ_MAGIC

request.symbol=_Symbol; // alet

request.volume=0.1; // 0.1 lot hacim

request.sl=0; // Stop Loss belirtilmedi

request.tp=0; // Kar Al belirtilmemiş

//--- sipariş tipini oluştur

request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; // sipariş türü

//---bekleyen bir sipariş için fiyat oluştur

istek.fiyat=1.48; // açılış fiyatı

//--- bir ticaret talebi gönder

MqlTradeResult sonuç={0};

OrderSend(istek,sonuç);

}

test cihazında çalıştırıldığında hata veriyor

2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5' içinde 0xAF0F085B'ye erişim ihlali yazın

2012.02.04 18:33:49 OnTick kritik hatası

 
Urain :
EA'nın hangi iş parçacığını Örneklerden çalıştırmayı deneyin

Örnekler çalışmasından.

Yanlış bir şey yapmış olmalıyım.

Teşekkürler, inceleyeceğim.

 

Dikey çizginin tarihi bir şekilde mucizevi bir şekilde zaman ölçeğinin ötesine geçti.

Terminal MetaTrader 5 build 581 başlatıldı (MetaQuotes Software Corp.) 32 bit


Not Tekrar edemem, o çizelge kapandıktan ve yenisi açıldıktan sonra sorun tekrarlamadı.
1...625626627628629630631632633634635636637638639...3184
Yeni yorum