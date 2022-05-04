Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 640
Pekala, Photoshop ile yapmıyorum, bu yüzden geliştiricilerden sorular beklediğimi yazdım, en son bilgisayarı yeniden başlattığımda ve bu kadar, kayan bir hatayı yakalamak zor.
böcek artık nadir bulunan bir tür, yakala yoksa kaçar :)
Bu hata, yapı 581'de yukarıda zaten yayınlanmıştır, yapı 586'da yeni yapı içinde kalmıştır.
Shl nesneleri henüz silinmedi, terminal aşırı yüklenmedi, hata mevcut beyler, geliştiriciler önde gelen sorular soruyor, yakalayabiliriz. Bekliyorum.
Ve grafik ayarlarında "Grafik üstte" onay kutusu etkin mi?
Ve burada ve nedenleri hakkında gerek olmadığını düşünüyorum. :)
bu, terminalin İnternet bağlantısı kesildiğinde olur.
sadece bana açıkla lütfen, başlatma sırasında sunucularınızı kontrol etmek için neden uzmanıma ihtiyacınız var? Böyle bir koruma ne kadar şüpheli görünüyor. saf korsanlar. :)
geliştiriciler, lütfen yetersiz kullanıcılar bu konuda spekülasyon yapmaya başlayana kadar bu gerçeği susturmayın. Bazı insanların DC'nin uzmanlarını uzaklaştırdığını nasıl düşündüklerini bilirsiniz.
Ayrıca kişisel kullanıcı komut dosyalarının başlatılması sırasında sunucunuza açık bir çağrınız olur.
İnternet devre dışıyken başlatma sırasındaki frenler aynı seviyede kaldı. 5-10 saniye sadece MT'yi bırakın ve uzman askıda kalır.
Soruyu tekrarlıyorum - Uzman Danışmanımdan sunucunuza ne çalmaya çalışıyorsunuz (isimler, görünümler, şifreler)?
Marketten satın alınmıyor, sadece bilgisayarımda yapılan bir kukla. Bu doğrulama gereksiniminin nedeni nedir?
Ve grafik ayarlarında "Grafik üstte" onay kutusu etkin mi?
Evet, doğru, hata yok, durum yönetilebilir, ancak nedense bu onay kutusunun yalnızca göstergeler için geçerli olduğuna karar verdim.
Soru kapanmıştır.
Kimse talepte bulunmadı. Bir uzman istedim - siz göndermediniz.
Aslında yazınızı okumaya çalışın.
Прошло обновление на 586 билд.
Artık Expert Advisor, başlangıçta hemen parametreler penceresini açar.Fakat OK butonuna bastıktan sonra yaklaşık 1-2 saniye Expert Advisor görünmez.
İçinde çok fazla bilgi yok. Ayrıca, 2-3 Uzman Danışman çizme girişimi, gözle görülür herhangi bir sapma ortaya çıkarmadı. Nedenleri aramak için geniş bir alan.
Ve burada ve nedenleri hakkında gerek olmadığını düşünüyorum. :)
bu, terminalin İnternet bağlantısı kesildiğinde olur.sadece bana açıkla lütfen, başlatma sırasında sunucularınızı kontrol etmek için neden uzmanıma ihtiyacınız var? Böyle bir koruma ne kadar şüpheli görünüyor. saf korsanlar. :)
İlk ek bilgi ortaya çıktı - bir ızgara olmaması. Bu zaten ilginç, iki kez kontrol etmeniz gerekiyor.Gerçekten de, son derlemelerde, kullanıcı topluluğu tarafından fark edilen komut dosyalarının çalışma hızıyla ilgili sorunlar vardı, ancak bunlar çözülüyor ve çözülmeye devam edecek. Ve ne kadar net ve güvenilir bilgi alırsak, o kadar hızlı tepki verebileceğiz.
İlk ek bilgi ortaya çıktı - bir ızgara olmaması. Bu zaten ilginç, iki kez kontrol etmeniz gerekiyor.Ve ne kadar net ve güvenilir bilgi alırsak, o kadar hızlı tepki verebileceğiz.
İşte kod
İşte nedeni
Ama en önemlisi! Konu net bilgi değil. Ve bunun olmasının nedeni - terminalin İnternet bağlantısı kesildiğinde.
Yerel olarak oluşturulmuş bir Expert Advisor'ın neden sunucunuz üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini açıklamanızı istiyorum. Bunun piyasanın çalışmasına hazırlık olduğunu anlıyorum, ancak bunu yapmak için her uzmanda değil, bir baltayla değil!
Aynı zamanda, gelişimleri sırasında terminali internete bağlamanın mümkün olup olmadığı konusunda kafamda şizoid düşünceler belirmeye başlar.
İncelemeniz için size ne gönderildi? Uzman adı? bir tür veri (oluşturma tarihi)? Bunlar, kişisel gelişmelerinizin gizliliğini korumak için nasıl davranılacağını bilmek için önemli sorulardır.
not. Tol64 tarafından yazılan yukarıdaki yazı da benzer bir durumu gösteriyor. Terminalde bağlantısı olmayan bir uzmanın geçerliliğini kontrol etmek açıkçası sorunludur.
Yerel olarak oluşturulmuş bir Expert Advisor'ın neden sunucunuz üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini açıklamanızı istiyorum. Bunun piyasanın çalışmasına hazırlık olduğunu anlıyorum, ancak bunu yapmak için her uzmanda değil, bir baltayla değil!
Mistisizm yok. Bir Uzman Danışman, çalışmaya başlamadan önce örneğin hesap numarası, alım satım mevcudiyeti vb. güncel piyasa bilgilerini almalıdır. Bu nedenle işlem sunucusuyla iletişime geçer ve piyasa ortamını hazırlaması için 5-6 saniye verilir.
Hâlâ bir şey almadıysanız, elimizdekilerle başlıyoruz çünkü dürüst bir girişimde bulunuldu.