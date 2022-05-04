Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 533
böyle saçma bir soru var
bir dizi nesne (işaretçiler) için ArrayResize yaparken, CheckPointer ==POINTER_INVALID ve !=POINTER_DYNAMC döndürmez.
Yani, normal türünde bir dizi işaretçi.
bu bir hata mı?
tüm yeniler için element=NULL yaparsanız yardımcı olur, ancak yeni oluşturulan işaretçiler en azından POINTER_INVALID döndürmeli gibi görünüyor
Bence bu bir hata. işaretçiler başlangıçta boş... (ArrayResize ile açıkça NULL olarak ayarlanmasa da)
İlgili bir konuyla ilgili başka bir soru: satış pozisyonları grafikte mavi çizgilerle, alış pozisyonları ise kırmızı olarak gösteriliyor. MT4'te ise tam tersi oldu. Fikir nedir?
Bütün hikayeyi göremiyorum. Satışa açılan pozisyonun boyutunun satın alındığından çok daha büyük olması mümkündür. Böylece, satın alma işleminden sonra pozisyon hala kısa kaldı. Bu durumda her şeyin nasıl olduğunu ekran görüntüsünden tahmin etmek zor.
Fraktallardan bahsetmişken... https://www.mql5.com/en/code/30 .
Tanıma göre, "yukarı fraktal, en yüksek yüksekten önce gelen ve ardından iki düşük yüksek bar tarafından takip edilen en az beş ardışık çubuk dizisidir." -2. ve +2. yüksek değerlerin sırasıyla -1. ve +1.'den bile daha düşük olması gerekmediğini doğru anlıyor muyum? Yani, asıl mesele, -2., -1., +1., +2. maksimum değerlerin kesinlikle 0'ın (en yüksek, orta) altında olmasıdır, ancak kendi aralarında iki sol ve iki sağ maksimum, keyfi bir göreli yüksekliğe sahip olabilir. ? Bu ilk soru.
İkinci soru: ilk sorunun cevabı, uç yan fraktalların sondan bir öncekilerin altında sıralanması gerekmese bile, toplamda kesinlikle ardışık 5 çubuktan oluşan bir piramidi tanımlıyor, o zaman her durumda, en az 5 ardışık Bir fraktal oluşturmak için çubuklar dikkate alınmalıdır. O zaman bunu nasıl açıklamalı?
Ancak bunun da makul bir açıklaması varsa, o zaman üçüncü soru kalır: Aynı çubuk üzerinde aynı anda nasıl yukarı ve aşağı bir fraktal olabilir?
İlk bakışta, tüm koşullar karşılanmış gibi görünüyor, sadece bu nadir bir tesadüften başka bir şey değil. Ancak bu, teknik bir tanımla değil, sağduyuyla veya bir tür gizli ve temelde önemli mantıkla çelişmiyor mu?
x100intraday :
Bu teknik bir tanımla değil, sağduyuyla veya bir tür gizli mantıkla çelişmiyor mu?
Yani bu teknik analiz. o çok çelişkili.
O zaman soruyu yeniden formüle edeceğim: Bill Williams, beş bileşenli ticaret sisteminin tanımında mı demek istedi? Aksi takdirde Foma ile ilgili ve bu göstergeyi uygulayan programcılar Yeryoma ile ilgili... Bill'in kendisini rahatsız etmeyeceğiz, bu yüzden soru onun teorik çalışmalarını iyi bilenlere yöneltilmiş.
Ayrıca, bu gösterge klasiktir, bu nedenle tutarsızlık burada ilk sırada değildir.
Genel olarak, oldukça basit fraktal gösterge kodunu araştırırsanız, ortadaki (fraktalın kendisi) Yüksek için olduğu gibi simetriktir:yani Düşük için. Ve ilk bakışta, kırmızı dikdörtgenlerle vurgulanan bölgeler görünmemeliydi ...
>/>= şüphesi.
Tünaydın.
İlginç bir an: mql4'te bloğun sonundaki değişken { int var; } yok edilmez, bu nedenle soru, bir döngüde bir değişken bildirmenin doğru olup olmadığıdır???
Misal:
for(int i = 0; ben < 500; ben ++)
{
int var; // yinelemeler sırasında değişkene ne olur?
}
Biraz yersiz olduğum için özür dilerim, ancak geliştiricilerle başka nerede diyalog olduğunu bilmiyorum.
Teşekkür ederim.
Bu durumda döngünün her yinelemesinde değişken sıfırlanır. Bu göreve bağlıdır. herhangi bir sayaç düzenlenmişse, değişken döngünün dışında bildirilmelidir.
Bu durumda döngünün her yinelemesinde değişken sıfırlanır. Bu göreve bağlıdır. herhangi bir sayaç düzenlenmişse, değişken döngünün dışında bildirilmelidir.
olmayacak