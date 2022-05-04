Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 533

böyle saçma bir soru var

bir dizi nesne (işaretçiler) için ArrayResize yaparken, CheckPointer ==POINTER_INVALID ve !=POINTER_DYNAMC döndürmez.
Yani, normal türünde bir dizi işaretçi.

bu bir hata mı?

tüm yeniler için element=NULL yaparsanız yardımcı olur, ancak yeni oluşturulan işaretçiler en azından POINTER_INVALID döndürmeli gibi görünüyor
Bence bu bir hata. işaretçiler başlangıçta boş... (ArrayResize ile açıkça NULL olarak ayarlanmasa da)

 
marketeer :
İlgili bir konuyla ilgili başka bir soru: satış pozisyonları grafikte mavi çizgilerle, alış pozisyonları ise kırmızı olarak gösteriliyor. MT4'te ise tam tersi oldu. Fikir nedir?
Hata düzeltildi. Düzeltme bir sonraki derlemede sunulacak.
 
Rosh :
Bütün hikayeyi göremiyorum. Satışa açılan pozisyonun boyutunun satın alındığından çok daha büyük olması mümkündür. Böylece, satın alma işleminden sonra pozisyon hala kısa kaldı. Bu durumda her şeyin nasıl olduğunu ekran görüntüsünden tahmin etmek zor.
Kendiniz görebilirsiniz - bu 800170 şampiyonasıdır. Pozisyon hemen açıldı ve hemen tamamen kapatıldı. Ayrıca, satın alındığından daha fazla satılmışsa kırmızı olmalıdır.
 

Fraktallardan bahsetmişken... https://www.mql5.com/en/code/30 .

Tanıma göre, "yukarı fraktal, en yüksek yüksekten önce gelen ve ardından iki düşük yüksek bar tarafından takip edilen en az beş ardışık çubuk dizisidir." -2. ve +2. yüksek değerlerin sırasıyla -1. ve +1.'den bile daha düşük olması gerekmediğini doğru anlıyor muyum? Yani, asıl mesele, -2., -1., +1., +2. maksimum değerlerin kesinlikle 0'ın (en yüksek, orta) altında olmasıdır, ancak kendi aralarında iki sol ve iki sağ maksimum, keyfi bir göreli yüksekliğe sahip olabilir. ? Bu ilk soru.

İkinci soru: ilk sorunun cevabı, uç yan fraktalların sondan bir öncekilerin altında sıralanması gerekmese bile, toplamda kesinlikle ardışık 5 çubuktan oluşan bir piramidi tanımlıyor, o zaman her durumda, en az 5 ardışık Bir fraktal oluşturmak için çubuklar dikkate alınmalıdır. O zaman bunu nasıl açıklamalı?

Onlar da fraktal mı?

Ancak bunun da makul bir açıklaması varsa, o zaman üçüncü soru kalır: Aynı çubuk üzerinde aynı anda nasıl yukarı ve aşağı bir fraktal olabilir?

aynı çubukta her iki fraktal

İlk bakışta, tüm koşullar karşılanmış gibi görünüyor, sadece bu nadir bir tesadüften başka bir şey değil. Ancak bu, teknik bir tanımla değil, sağduyuyla veya bir tür gizli ve temelde önemli mantıkla çelişmiyor mu?

Fractals
Fractals
  • oylar: 8
  • 2010.01.26
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.
 

x100intraday :

Bu teknik bir tanımla değil, sağduyuyla veya bir tür gizli mantıkla çelişmiyor mu?

Yani bu teknik analiz. o çok çelişkili.
 
sergeev :
Yani bu teknik analiz. o çok çelişkili.

O zaman soruyu yeniden formüle edeceğim: Bill Williams, beş bileşenli ticaret sisteminin tanımında mı demek istedi? Aksi takdirde Foma ile ilgili ve bu göstergeyi uygulayan programcılar Yeryoma ile ilgili... Bill'in kendisini rahatsız etmeyeceğiz, bu yüzden soru onun teorik çalışmalarını iyi bilenlere yöneltilmiş.

Ayrıca, bu gösterge klasiktir, bu nedenle tutarsızlık burada ilk sırada değildir.

 

Genel olarak, oldukça basit fraktal gösterge kodunu araştırırsanız, ortadaki (fraktalın kendisi) Yüksek için olduğu gibi simetriktir: 

         if (High[i]>High[i+ 1 ] && High[i]>High[i+ 2 ] && High[i]>=High[i- 1 ] && High[i]>=High[i- 2 ])
yani Düşük için. Ve ilk bakışta, kırmızı dikdörtgenlerle vurgulanan bölgeler görünmemeliydi ...

>/>= şüphesi.

[Silindi]  

Tünaydın.

İlginç bir an: mql4'te bloğun sonundaki değişken { int var; } yok edilmez, bu nedenle soru, bir döngüde bir değişken bildirmenin doğru olup olmadığıdır???

Misal:

for(int i = 0; ben < 500; ben ++)

{

int var; // yinelemeler sırasında değişkene ne olur?

}

Biraz yersiz olduğum için özür dilerim, ancak geliştiricilerle başka nerede diyalog olduğunu bilmiyorum.

Teşekkür ederim.

 
220Volt :

Tünaydın.

İlginç bir an: mql4'te bloğun sonundaki değişken { int var; } yok edilmez, bu nedenle soru, bir döngüde bir değişken bildirmenin doğru olup olmadığıdır???

Misal:

for(int i = 0; ben < 500; ben ++)

{

int var; // yinelemeler sırasında değişkene ne olur?

}

Biraz yersiz olduğum için özür dilerim, ancak geliştiricilerle başka nerede diyalog olduğunu bilmiyorum.

Teşekkür ederim.

Bu durumda döngünün her yinelemesinde değişken sıfırlanır. Bu göreve bağlıdır. herhangi bir sayaç düzenlenmişse, değişken döngünün dışında bildirilmelidir.

 int var = 0 ;

for ( int i = 0 ; i < 500 ; i ++)
{
 var ++;
}
 
sergey1294 :

Bu durumda döngünün her yinelemesinde değişken sıfırlanır. Bu göreve bağlıdır. herhangi bir sayaç düzenlenmişse, değişken döngünün dışında bildirilmelidir.

olmayacak 

Справочник MQL5 / Основы языка / Переменные / Инициализация переменных      
  

Инициализация переменных

Любая переменная при определении может быть инициализирована. Если не произведена явная инициализация переменной, то значение, 
хранящееся в данной переменной может быть каким угодно. Неявная инициализация не производится.
