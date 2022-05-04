Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 532
Ve enstrüman için tüm işlemlere değil, birkaçına ihtiyacınız varsa? Neden Ctrl tuşu basılıyken çoklu seçim standardını desteklemiyorsunuz?
Her nasılsa, yardım için tekrar göndermek elverişsiz. Birkaç - birer birer atabilirsiniz. Birkaç, binde birkaç on anlamına geliyorsa, ya geçmişi sınırlayın ya da tüm işlemleri grafikten kaldıran ve yalnızca istenen aralıktan kalanları bırakan bir komut dosyası / uzman yazın. Her şeye sahipsiniz, anlık bir heves uğruna tartışmalı işlevsellik eklemeyi istememelisiniz.
Bu, bu işlevsellik tartışmasına ilişkin tamamen sizin kişisel fikrinizdir. Listeleri olan hemen hemen her yazılımda, öğeleri anlattığım şekilde seçebilirsiniz. Yani "kapris" ile heyecanlandın. İşlemleri birer birer sürüklemeyi teklif etmeniz, uygunsuz, nesnel olarak elverişsizdir. Kendi kendine yapılan komut dosyaları için diğer öneriler, MK'nin ruhuna çok uygundur: bunlar, özü, üreticinin terminal çekirdeğinde bir kez yapması gereken işi uygulama kullanıcısına kaydırmak olan bir tür "sahne" dir. Ve çalışın - 5 dakika.
Servis Masasına Yazın , Ne Olursa?
İlgili bir konuyla ilgili başka bir soru: satış pozisyonları grafikte mavi çizgilerle, alış pozisyonları ise kırmızı olarak gösteriliyor. MT4'te ise tam tersi oldu. Fikir nedir?
Lütfen bir ekran görüntüsü ekleyin.
başvuruyorum. Grafik, 2011.10.03 22:53 sat (gir) - 2011.10.04 09:57 al (dış) satırı için bir ipucu gösterir. Mavi.
Ekran görüntüsünde öğe yok. Tamamlanmış işlemleri gösteren gerçek oklar ve çizgiler vardır. Ama bunlar pozisyon değil.
Anlayalım. İşlemlerin oklarla gösterildiğini ve çizginin işlemler arasındaki konumu gösterdiğini görüyorum. Her durumda, bir satış oldu ve ardından bir alımla kapandı. Çizginin neden mavi olduğunu açıklayın.