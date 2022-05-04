Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 532

Yeni yorum
 
marketeer :
Ve enstrüman için tüm işlemlere değil, birkaçına ihtiyacınız varsa? Neden Ctrl tuşu basılıyken çoklu seçim standardını desteklemiyorsunuz?

Her nasılsa, yardım için tekrar göndermek elverişsiz. Birkaç - birer birer atabilirsiniz. Birkaç, binde birkaç on anlamına geliyorsa, ya geçmişi sınırlayın ya da tüm işlemleri grafikten kaldıran ve yalnızca istenen aralıktan kalanları bırakan bir komut dosyası / uzman yazın. Her şeye sahipsiniz, anlık bir heves uğruna tartışmalı işlevsellik eklemeyi istememelisiniz.

 
Rosh :

Her nasılsa, yardım için tekrar göndermek elverişsiz. Birkaç - birer birer atabilirsiniz. Birkaç, binde birkaç on anlamına geliyorsa, o zaman ya geçmişi sınırlayın ya da tüm işlemleri grafikten kaldıran ve yalnızca istenen aralıktan kalanları bırakan bir komut dosyası / uzman yazın. Her şeye sahipsiniz, anlık bir heves uğruna tartışmalı işlevsellik eklemeyi istememelisiniz.

Bu, bu işlevsellik tartışmasına ilişkin tamamen sizin kişisel fikrinizdir. Listeleri olan hemen hemen her yazılımda, öğeleri anlattığım şekilde seçebilirsiniz. Yani "kapris" ile heyecanlandın. İşlemleri birer birer sürüklemeyi teklif etmeniz, uygunsuz, nesnel olarak elverişsizdir. Kendi kendine yapılan komut dosyaları için diğer öneriler, MK'nin ruhuna çok uygundur: bunlar, özü, üreticinin terminal çekirdeğinde bir kez yapması gereken işi uygulama kullanıcısına kaydırmak olan bir tür "sahne" dir. Ve çalışın - 5 dakika.
 
marketeer :
Bu, bu işlevsellik tartışmasına ilişkin tamamen sizin kişisel fikrinizdir. Listeleri olan hemen hemen her yazılımda, öğeleri anlattığım şekilde seçebilirsiniz. Yani "kapris" ile heyecanlandın. İşlemleri birer birer sürüklemeyi teklif etmeniz, uygunsuz, nesnel olarak elverişsizdir. Kendi kendine yapılan komut dosyaları için diğer öneriler, MK'nin ruhuna çok uygundur: bunlar, özü, üreticinin terminal çekirdeğinde bir kez yapması gereken işi uygulama kullanıcısına kaydırmak olan bir tür "sahne" dir. Ve çalışın - 5 dakika.
Servis Masasına Yazın , Ne Olursa?
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Rosh :
Servis Masasına Yazın , Ne Olursa?
İlgili bir konuyla ilgili başka bir soru: satış pozisyonları grafikte mavi çizgilerle, alış pozisyonları ise kırmızı olarak gösteriliyor. MT4'te ise tam tersi oldu. Fikir nedir?
 
marketeer :
İlgili bir konuyla ilgili başka bir soru: satış pozisyonları grafikte mavi çizgilerle, alış pozisyonları ise kırmızı olarak gösteriliyor. MT4'te ise tam tersi oldu. Fikir nedir?
Lütfen bir ekran görüntüsü ekleyin.
 
marketeer :
İlgili bir konuyla ilgili başka bir soru: satış pozisyonları grafikte mavi çizgilerle, alış pozisyonları ise kırmızı olarak gösteriliyor. MT4'te ise tam tersi oldu. Fikir nedir?
Durma çizgisi rengi ayarlanabilir ( F8 ). Ama satın alma satırlarının yeşilden farklı bir renkte olduğunu hiç fark etmedim.)))
 
Rosh :
Lütfen bir ekran görüntüsü ekleyin.
başvuruyorum. Grafik, 2011.10.03 22:53 sat (gir) - 2011.10.04 09:57 al (dış) satırı için bir ipucu gösterir. Mavi.
 
marketeer :
başvuruyorum. Grafik, 2011.10.03 22:53 sat (gir) - 2011.10.04 09:57 al (dış) satırı için bir ipucu gösterir. Mavi.
Ekran görüntüsünde öğe yok. Tamamlanmış işlemleri gösteren gerçek oklar ve çizgiler var. Ama bunlar pozisyon değil.
 
Rosh :
Ekran görüntüsünde öğe yok. Tamamlanmış işlemleri gösteren gerçek oklar ve çizgiler vardır. Ama bunlar pozisyon değil.
Anlayalım. İşlemlerin oklarla gösterildiğini ve çizginin işlemler arasındaki konumu gösterdiğini görüyorum. Her durumda, bir satış oldu ve ardından bir alımla kapandı. Çizginin neden mavi olduğunu açıklayın.
 
marketeer :
Anlayalım. İşlemlerin oklarla gösterildiğini ve çizginin işlemler arasındaki konumu gösterdiğini görüyorum. Her durumda, bir satış oldu ve ardından bir alımla kapandı. Çizginin neden mavi olduğunu açıklayın.
Bütün hikayeyi göremiyorum. Satışa açılan pozisyonun boyutunun satın alındığından çok daha büyük olması mümkündür. Böylece, satın alma işleminden sonra pozisyon hala kısa kaldı. Bu durumda her şeyin nasıl olduğunu ekran görüntüsünden tahmin etmek zor.
1...525526527528529530531532533534535536537538539...3184
Yeni yorum