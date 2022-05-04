Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 530
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
önceden söylememek için danışman koduyla uğraşmanız gerekir
test kodu tamamen sonuçlandı - sorunu tanımlamak için her şeyi en aza indirdi
Fraktallar, ikinci çubukta yeniden çizilen bir göstergedir.
İlk tiklerde, fraktal koşulu karşılanabilir, mevcut çubuk fraktal değeri aşarsa artık değildir.
o zaman neden standart fraktal göstergenin kendisi bir ok çizmiyor? Üstelik her zaman olmuyor.
o zaman neden standart fraktal göstergenin kendisi bir ok çizmiyor? Üstelik her zaman olmuyor.
Taki çizer. Yalnızca ikinci çubukta yeniden çizim.
İlk tiklerde fraktal şartı yerine getirilebilir (ok çizilir), mevcut çubuk fraktal değeri aşarsa artık çekilmez)
Taki çizer. Yalnızca ikinci çubukta yeniden çizim.
İlk tiklerde fraktal şartı yerine getirilebilir (ok çizilir), mevcut çubuk fraktal değeri aşarsa artık çekilmez)
ne kadar komik olursa olsun...
farkı buldum - özel göstergelerden koştum ->Örnekler ve siz göstergeler->Bill Williams->Fractals'tan
Merhaba!!! Ben de fraktallar üzerine inşa ettim.Önce onları Custom olanlardan koydum.
Baskılarda neden diğer değerlerin görüntülendiğini anlayamadım :-).
Sonra bunun Williams ile tamamen örtüştüğünü keşfettim.
ne kadar komik olursa olsun...
farkı buldum - özel göstergelerden koştum ->Örnekler ve siz göstergeler->Bill Williams->Fractals'tan
Ah, işte burada .. © :)
"Göstergeler" klasöründeki yerleşik göstergeler.
"Geliştirilmiş sürüm" örneklerinde ne için geliştiricilere sorabilir miyim?
Durumunuzu Hizmet Masası'nda ayrıntılı olarak açıklayın;
Çok benzer bir sorun bulundu. Zaten burada oldukça yakın zamanda tartışıldı. Bire bir. Hizmet Masasında benzer bir sorun için bir uygulama zaten var ve bence zaten üzerinde çalışıyorlar.
tarihsaat saat[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ", timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);
nedenmiş?
tarihsaat saat[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ", timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);
nedenmiş?
Bir dizi "Baskı" işlenirken neden test cihazının günlüğünde gözlemlenen boşluklar oluşuyor? Onlar. şöyle kod:
Yazdır ("****1****");
Yazdır("****2****");
Yazdır("****3****");
Yazdır("****4****");
Yazdır("***5****");
Ve satırlar günlükte şu şekilde görüntülenir:
****1****
****2****
****3****
****5****