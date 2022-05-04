Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 530

Im_hungry :
önceden söylememek için danışman koduyla uğraşmanız gerekir

test kodu tamamen sonuçlandı - sorunu tanımlamak için her şeyi en aza indirdi


Kuğu :
Fraktallar, ikinci çubukta yeniden çizilen bir göstergedir.
İlk tiklerde, fraktal koşulu karşılanabilir, mevcut çubuk fraktal değeri aşarsa artık değildir.

o zaman neden standart fraktal göstergenin kendisi bir ok çizmiyor? Üstelik her zaman olmuyor.

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.
 
Taki çizer. Yalnızca ikinci çubukta yeniden çizim.

İlk tiklerde fraktal şartı yerine getirilebilir (ok çizilir), mevcut çubuk fraktal değeri aşarsa artık çekilmez)

 
ne kadar komik olursa olsun...

farkı buldum - özel göstergelerden koştum ->Örnekler ve siz göstergeler->Bill Williams->Fractals'tan

 

Merhaba!!! Ben de fraktallar üzerine inşa ettim.Önce onları Custom olanlardan koydum.

Baskılarda neden diğer değerlerin görüntülendiğini anlayamadım :-).

Sonra bunun Williams ile tamamen örtüştüğünü keşfettim.

 
Ah, işte burada .. © :)

"Göstergeler" klasöründeki yerleşik göstergeler.

"Geliştirilmiş sürüm" örneklerinde ne için geliştiricilere sorabilir miyim?

 
ALozovoy :

Durumunuzu Hizmet Masası'nda ayrıntılı olarak açıklayın;

  • test sırasında uzman giriş parametreleri
  • göstergeyi takın (düzeltmeden sonra gösterge kaldırılacaktır).

Çok benzer bir sorun bulundu. Zaten burada oldukça yakın zamanda tartışıldı. Bire bir. Hizmet Masasında benzer bir sorun için bir uygulama zaten var ve bence zaten üzerinde çalışıyorlar.
 
tol64 :
Çok benzer bir sorun bulundu. Zaten burada oldukça yakın zamanda tartışıldı. Bire bir. Hizmet Masasında benzer bir sorun için bir uygulama zaten var ve bence zaten üzerinde çalışıyorlar.
Büyük olasılıkla, bu sorun zaten düzeltildi. Bir sonraki yapıyı bekleyin.
 

tarihsaat saat[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ", timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);

sonuç

nedenmiş?

 
fellow :

tarihsaat saat[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ", timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);

nedenmiş?

CopyTime'ın dönüş kodunu analiz edin ve gerekirse GetLastError'a sorun. cevap bulundu
 

Bir dizi "Baskı" işlenirken neden test cihazının günlüğünde gözlemlenen boşluklar oluşuyor? Onlar. şöyle kod:

Yazdır ("****1****");

Yazdır("****2****");

Yazdır("****3****");

Yazdır("****4****");

Yazdır("***5****");

Ve satırlar günlükte şu şekilde görüntülenir:

****1****

****2****

****3****

****5****

