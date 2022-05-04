Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 274
Teşekkürler, en son sürüm için değişikliklerin açıklamasını düzeltin.
Danışmanda gösterge çizgisi indeksinin değerini nasıl göstereceğimi söyle. 1. satır ve 2. satır değerine ihtiyacım var.
ama tokay fonksiyonunun açıklamasında böyle bir ihtimal yok, anladığım kadarıyla farklı bir şekilde yapılması gerekiyor.
int iCustom ( sicim sembol _ ENUM_TIMEFRAMES, sicim isim ...);
MT4'te endeksler int modunda belirtildi
Ya da beni gerçeğin yoluna yönlendir, kendim çözebilirim,
3. gündür forumu dolaşıyorum, öyle bir şey yok ki...
iCustom belgelerine gidin ve orada bir örneğe bakın. Yalnızca CopyBuffer aracılığıyla
Teşekkür ederim nazik insan.
Ve düşündüm, ama her şeyin basit olduğu ortaya çıktı. indikatör indeks numarasını (2) belirtin.CopyBuffer ve hepsi.
Ve site yönetimiyle nasıl iletişime geçileceği.
Bir teklif yapmak istiyorum!
Forumda bölüm yapmak için - ücretli cevaplar,
ve özel bir kişi hemen cevap verdi (ve yarım gün beklemeye gerek yok - alınmayın)
bir soruya ve buna bağlı olarak kişisel bir hesaptan para çekildi
sorunun karmaşıklığı, peki, eğer belgelere göre, o zaman - 0.1 $
ve karmaşık işlevler için ise - 0,2-0,3 dolar
Bu arada, kaynağınızı yüklüyorsanız, "::euro.bmp" yeterlidir.
Ve dosya yalan söylüyorsa, diyelim ki MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
o zaman "::MyImages\euro.bmp" belirtilmeli mi?
Yapabilir. Gösterge özellikleri - "Görselleştirme" sekmesi - "Veri penceresinde göster" onay kutusu
Neresi?
Ve bir şey daha :) Neden " göstergeler listesinden " birkaç göstergeyi silmek için seçemiyorsunuz?
Neresi?
Ve dosya yalan söylüyorsa, diyelim ki MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
o zaman "::MyImages\euro.bmp" belirtilmeli mi?
#resource "<MQl5\Images klasörüne göre dosyanın yolu>"
yürütülmekte olan EX5'in kaynaklarından görüntüleri kullanmak için, nesnelerin dosyanın yolu olarak "::<image name>.bmp"yi ayarlaması gerekir
misal