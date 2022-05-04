Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 274

Kos :
Teşekkürler, en son sürüm için değişikliklerin açıklamasını düzeltin.
Bu arada, kaynağınızı yüklüyorsanız, "::euro.bmp" yeterlidir.
 
alexluek :

Danışmanda gösterge çizgisi indeksinin değerini nasıl göstereceğimi söyle. 1. satır ve 2. satır değerine ihtiyacım var.

ama tokay fonksiyonunun açıklamasında böyle bir ihtimal yok, anladığım kadarıyla farklı bir şekilde yapılması gerekiyor.

int iCustom ( sicim    sembol _ ENUM_TIMEFRAMES, sicim   isim ...);

MT4'te endeksler int modunda belirtildi

çift iCustom ( dize sembolü, int zaman çerçevesi, dize adı, ..., int modu, int shift)


Ya da beni gerçeğin yoluna yönlendir, kendim çözebilirim,

3. gündür forumu dolaşıyorum, öyle bir şey yok ki...

iCustom belgelerine gidin ve orada bir örneğe bakın. Yalnızca CopyBuffer aracılığıyla
 
AlexSTAL :
iCustom belgelerine gidin ve orada bir örneğe bakın. Yalnızca CopyBuffer aracılığıyla

Teşekkür ederim nazik insan.

Ve düşündüm, ama her şeyin basit olduğu ortaya çıktı. indikatör indeks numarasını (2) belirtin.

CopyBuffer ve hepsi. 
   if ( BarsCalculated (v161_handle)<rates_total) return ( 0 );
   int to_copy;
   if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   if ( CopyBuffer (v161_handle, 2 , 0 ,to_copy,Spr1Buffer)<= 0 ) return ( 0 );
   return (rates_total);
  
 

Ve site yönetimiyle nasıl iletişime geçileceği.

Bir teklif yapmak istiyorum!

Forumda bölüm yapmak için - ücretli cevaplar,

ve özel bir kişi hemen cevap verdi (ve yarım gün beklemeye gerek yok - alınmayın)

bir soruya ve buna bağlı olarak kişisel bir hesaptan para çekildi

sorunun karmaşıklığı, peki, eğer belgelere göre, o zaman - 0.1 $

ve karmaşık işlevler için ise - 0,2-0,3 dolar

 
Bu bölüm zaten var: https://www.mql5.com/ru/job
mql5 :
Bu arada, kaynağınızı yüklüyorsanız, "::euro.bmp" yeterlidir.

Ve dosya yalan söylüyorsa, diyelim ki MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

o zaman "::MyImages\euro.bmp" belirtilmeli mi?

 
stringo :
Yapabilir. Gösterge özellikleri - "Görselleştirme" sekmesi - "Veri penceresinde göster" onay kutusu

Neresi?

Ve bir şey daha :) Neden " göstergeler listesinden " birkaç göstergeyi silmek için seçemiyorsunuz?

 
gumgum :

Neresi?

 
AlexSTAL :

)) Göstergeleri doğrudan " veri penceresinden " silme olasılığından bahsediyoruz.
 
Kos :

Ve dosya yalan söylüyorsa, diyelim ki MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

o zaman "::MyImages\euro.bmp" belirtilmeli mi?

resim EX5 kaynağına komutla eklenir
#resource "<MQl5\Images klasörüne göre dosyanın yolu>"

yürütülmekte olan EX5'in kaynaklarından görüntüleri kullanmak için, nesnelerin dosyanın yolu olarak "::<image name>.bmp"yi ayarlaması gerekir

misal

 #resource "MyImages\\euro.bmp"

ObjectSetString (..., ":: MyImages\\ euro.bmp" );
