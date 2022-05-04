Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 134
oturuyorum.. izliyorum..
MQL5 ve MQL4'ün aynı ekip tarafından yazıldığına inanamıyorum..(((
MQ4 - uçuş..
MQ5 - bebek konuşması .. Kimseyi kırmak istemedim - ama .. (((
bu konuyu görmemiştim evet aynı şey...
Gerçek şu ki, tüm durumlar için her satırda aptalca kontroller yapmayacağım, kodu karıştırıp yığmayacağım. Bu tartışılmazsa ... koltuk değnekleri eklenir, oldukça büyük bir proje nihayet tamamen yeniden yapılır ve çalışmaya başlar ...
Ama genel olarak, bu yaklaşıma sadece şaşırdım ... Böyle bir sorunun ilk kez sorulmadığı ortaya çıktı (eminim gelecekte diğer insanlar bunu bir kereden fazla yaşayacaktır), ve her seferinde “ilk seferki gibi” bu hatayı aşmak için ne yapılması gerektiğini açıklamak için kendilerinin ve diğer insanların çalışma zamanlarının çoğunu harcarlar ...
Yapmanız gereken tek şey, Expert Advisor'ı başlatırken bu branşta önerilen, sadece ONE Sleep(1000)'i TESTER'a eklemektir.
Kabuk, aksaklıkları ve oldukça kesin olarak tanımlanmış olanları ima edecek şekilde olmamalı ve bu aksaklıkların kodda atlanması gerekiyordu. Üstelik TERMİNAL doğru ve düzgün çalışıyor, HATA YOK (bu durumda). Ancak test edenin işi terminalin çalışmasından FARKLIDIR.
ps denk merhaba :)
Bir kez daha tekrarlıyorum. Göstergelerle nasıl çalışılacağını önceden tavsiye ettik, bunu belgelerde açıkladık (birisi belgeleri okumaz).
Gösterge tanıtıcısı oluşturulduktan hemen sonra henüz veri yok. Hesaplanmaları gerekir ve tamamen farklı bir akışta. İstemci terminalinde hemen veri almanız gerçeğini şanslı sayın. Bir kez daha, veri alamayabilirsiniz.
Test cihazı, terminalden daha belirleyicidir - orada her şey çok daha senkronizedir. Ve tanıtıcı oluşturulduktan hemen sonra verileri asla almayacaksınız. Bu durumda, "asla", "bazen" ile eşdeğerdir. "Bazen" hepsi aynı, belirli bir kontrol ayarlamak gerekir. Burada ayrıca bir fiş ile bir kontrol döngüsü koyun. Ve her şey hayattaki gibi olacak.
Not: Her yinelemede yeni bir tanıtıcı oluşturmak gerekli değildir - bu herhangi bir açıdan yanlıştır.
O zaman ne, iki işleve ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor (fazla zaman ...). Bu, koda göre gösterge verilerinin her zaman farklı olduğu gerçeğini hesaba katar. Peki iyi olacak mı?
Uzman Danışmanlarda Sınırlamalar ve Kontroller makalesini okuyun
tavsiye lütfen. Danışmanın başında böyle bir satıra ihtiyacım var mı?Değilse, hangi durumlarda gereklidir?
Bu işlev, bu bayrağın etkin olup olmadığını kontrol eder:
tavsiye lütfen. Danışmanın başında böyle bir satıra ihtiyacım var mı?Değilse, hangi durumlarda gereklidir?
Hayır, bu, bir Uzman Danışman veya komut dosyası başlatırken ayarlanan başka bir onay kutusuyla ilgili bir mesajdır.