Yardımdan:
DosyaOku Dizisi
Dosya işaretçisinin geçerli konumundan ikili bir dosyadan dizeler (dizeler ve dinamik diziler içermeyen bir yapı dizisi olabilir) dışında herhangi bir türdeki dizileri okur.
Ve sonra yardımın en altında ne ifade edilir ? FileReadArray Not :
" Bir dize dizisi yalnızca TXT türündeki bir dosyadan okunabilir. Gerekirse işlev, dizinin boyutunu artırmaya çalışır. " ?
Ve aynı referans açıklamasının en altında belirtilene tam olarak ne atıfta bulunur:
"Not Bir dize dizisi yalnızca TXT türündeki bir dosyadan okunabilir. Gerekirse, işlev dizinin boyutunu artırmaya çalışır. " ?
Ve aynı açıklamanın en altında belirtilen tam olarak ne anlama geliyor:
"Not Bir dize dizisi yalnızca TXT türündeki bir dosyadan okunabilir . Gerekirse, işlev dizinin boyutunu artırmaya çalışır. " ?
Üzgünüm, dizinin string olduğunu fark etmedim.
" Dosya Açma Bayrakları " yardım konusu şunları söylüyor:
FILE_CSV, FILE_BIN veya FILE_TXT belirtilmemişse, FILE_CSV varsayılır.
Muhtemelen yardımcı olacaktır:
Ve bir TXT dosyasını açtığınızı nerede belirttiniz? FILE_TXT bayrağını kullanın
Programın kendisinin anlayacağını düşündüm :)))
Teşekkürler, işe yaradı!
Lütfen 2 soruya cevap verin:
1. Bağlantı etkinken strateji test cihazının optimizasyon (tek çalıştırma) sırasında çevrimiçi olmasını nasıl önleyebilirim? Test cihazı bir güvenlik duvarı tarafından engellenirse çalışmaz.
2. MetaEditor5, MeaEditor4'teki gezgin gibi yardıma sahip mi?
local int e ve global int ErrorLot olmak üzere iki değişken vardır.
Aşağıdaki kodun dört satırını yürütmenin bir sonucu olarak Expert Advisor'ın içinde:
Print() ifadesi her zaman bir tane yazdırır.
Hatayı ayrı bir kod şeklinde tekrarlamak mümkün değildir.
Hata, e değişkeni global bir değişkenle değiştirilerek giderilir.
Önemli pozisyon boyutlarıyla çalışırken, test cihazı bir pozisyonu kapatırken kaybı hesaplamayı durdurur ve sadece Swap'ı yazar:
384 inşa
Son derlemede bir hata vardı. İşlev
her kene üzerinde ve hatta keneler olmadan çalışmaya başladı. Döngülenmiş gibi (saniyede 4 kez sabittir). Ve şu anda terminal, pencereyi kaydırmamama rağmen sürekli bir şeyler yüklüyor ve göstergenin birkaç muma ihtiyacı var (ekranda ne var). Şu anda, görev yöneticisinde, çekirdek zamanını görüntülemek için çizelgenin değerleri her iki çekirdekte de maksimumda, işlemci yükü de ve MT yavaşlıyor (bu fonksiyonda bir hesaplamam var , kaldırırsam yük olmaz, ancak döngü kalır). Gösterge tablodan kaldırılırsa, indirme bir süre sonra durur. Bu daha önce hiç olmadı - olması gerektiği gibi bir kez çalıştı. Ondan önce kod:
Yeterli veri var, çünkü koddan gelen mesajlar yazdırılmaz. ve
Test mesajı sürekli olarak devam eder.
Bu yazıyı yazarken - 20 MB yüklendi ve devam ediyor.
Lütfen en kısa sürede düzeltin.
En yeni yapıya sahip olmayan varsa - lütfen paylaşın.
Tekrar başladı. Danışmanı grafikteki makaleden yüklemeye çalıştım:
https://www.mql5.com/en/articles/100
Korkunç frenler ve terminal her zaman bir şeyler yükler. Daha önce durum böyle değildi. EA'da if (önceden hesaplanmış==0) işlevi yoktur. Ne oluyor? Ayrıca böyle bir terminal sırasında 200-500 MB bellek aldığını ve her şey yolunda olduğunda 10 kat daha az olduğunu fark ettim. Birisi bellekteki boyut hakkında zaten yazdı, diyorlar - neden yarım gigabayt oluyor.
1. Tek bir çalıştırma sırasında, test cihazı İnternet'e kendi başına erişmez, kendi makinenize erişir.
Aynı zamanda, ticaret terminalinden piyasa ortamı ve geçmiş verileri hakkında bilgi alır (gerekirse geçmiş verileri senkronize edilir).
Test cihazını bloke ederek, test cihazının aracılarının çalışmasına müdahale eder, böylece strateji test cihazı ile ticaret terminali (kendi bilgisayarınızda bulunur) arasındaki temel etkileşim algoritmalarını ihlal edersiniz.
2. Yardım yalnızca ayrı bir dosya, PDF veya CHM olarak mevcuttur (ikincisi pakete dahildir) + Çevrimiçi sürüm .
Vay. Gerçekten de, test cihazı İnternet'e bağlanmıyor. Tüm test cihazı bağlantıları localhost:loopback adresine gider, yani. kendine, bir döngü içinde.
İlginç , öyle bir şey yok mu?